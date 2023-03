Incubadora Taguspark abre portas a empreendedores estrangeiros

A Incubadora do maior ecossistema de ciência e tecnologia da Península Ibérica, o Taguspark – Cidade do Conhecimento, acaba de receber certificação no âmbito do Programa StartUP Visa.

Através desta certificação, operacionalizada através do IAPMEI, a Incubadora Taguspark passa a ter condições para acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes empreendedores que se rege por regulamento próprio.

Deste modo, os empreendedores estrangeiros, sem residência permanente no Espaço Schengen, que pretendam desenvolver o seu projeto em Portugal, ainda que não tenham constituído empresa, ou os empreendedores que já detenham projetos empresariais nos países de origem e que pretendam exercer a sua atividade em Portugal, ganham uma via de oportunidade de se instalarem na Cidade do Conhecimento e entrarem no programa de incubação da Incubadora Taguspark.

Na vanguarda europeia desde 2011, a Incubadora do Taguspark é um ecossistema capacitado para fomentar permanentemente as startups em todas as fases. Tendo em conta o compromisso com a inovação e a competitividade, destaca-se ainda a atual integração de novas áreas, como a economia azul, as Ciências do Mar e Espaço e Defesa.

Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, comenta que: "Este é mais um passo feliz e muito importante para o crescimento da nossa Incubadora na Cidade do Conhecimento. O StartUP Visa é um Programa que nos assenta muito naturalmente porque reforçamos a diversidade e multiculturalidade que fazem pulsar a nossa Comunidade inovadora e empreendedora’’. A responsável pela Incubadora Taguspark, Fernanda Melo, acrescenta que: "este é um Programa que acreditamos enriquecer a dinâmica empreendedora da Incubadora e a forma como as sinergias multiplicam o valor dos projetos e das ideias que aqui vemos nascer e crescer diariamente".

A afirmação do Taguspark como a Cidade do Conhecimento tem vindo a reforçar-se no cenário internacional. Este, que é o maior ecossistema de ciência e tecnologia na Península Ibérica, tem vindo a atrair um número crescente de talentos, oriundos dos mais diversos pontos do mundo. Através das quase duas centenas de empresas sediadas no Taguspark, a atração e fixação de talento jovem e empreendedor em Oeiras Valley tem sido exponenciada.