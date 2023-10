INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA REALIZA FEIRA DE EMPREGO

Arranca hoje, dia 10 de outubro, mais uma feira de emprego no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) com o objetivo de promover a interação entre as empresas participantes e oportunidades de colaboração entre o ISEL e as empresas parceiras. Durante dois dias, estudantes e alumni vão ter a oportunidade de interagir com as mais de 80 empresas empregadoras em temas que cobrem todas as áreas da engenharia, bem como sobre questões práticas relacionadas com a integração no mercado de trabalho.





"Apesar de existir um elevado nível de empregabilidade dos diplomados do ISEL, perante a atual conjuntura económica, o emprego configura-se uma preocupação crescente", afirma José Nascimento, Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. "Nesse sentido, esta iniciativa pretende ajudar os nossos estudantes e alumni a encontrar oportunidades de carreira e estágios curriculares e profissionais".





Entre as 10h e as 17h, no átrio principal do ISEL, os participantes vão poder encontrar stands com ofertas de emprego e informações sobre processos de recrutamento. Entre as entidades recrutadoras contam-se a Accenture, Auchan Retail Portugal, BNP Paribas, Bosch, Deloitte, France Air Portugal, Grupo Brisa, Hays, Jerónimo Martins, Medicare, Nowo Communications SA, Ryanair Labs Portugal, TAP Air Portugal, Worten, Zurich Insurance, Generis Farmacêutica, entre outras.