iProspect com identidade renovada

A Dentsu anuncia oficialmente a nova iProspect em Portugal – no seguimento do reposicionamento efectuado a nível mundial – que consolida a sua posição de líder em Performance Marketing, apoiando as marcas a atingirem os resultados de negócio pretendidos no curto, médio e longo prazo. Sendo uma das 6 agências que lideram a oferta do grupo Dentsu globalmente, a iProspect irá definir uma nova era na Media e será a primeira agência do mercado a oferecer soluções de construção de marca assentes em Performance, a uma escala global.





Neste contexto, a proposta de valor da agência é reforçada:

A iProspect é uma agência que nasceu na intersecção, onde a ciência do marketing de performance e a arte de construir marcas se fundem. Esta perspectiva incomparável, desenvolvida com profundo expertise digital, permite a optimização em tempo real com precisão, de forma a acelerar o crescimento das marcas, tanto no curto como no longo prazo – de forma sustentável.





Acreditando na força desta proposta, a iProspect adopta a partir de agora a assinatura "Brands Accelerated" que irá viver em conjugação com um novo logotipo, uma nova e irreverente identidade de marca e um novo website.





David Reis, Managing Director da iProspect em Portugal, comenta: "Este movimento vem na sequência de um reposicionamento global e acaba por reflectir na perfeição a evolução e a transformação que a iProspect tem levado a cabo em Portugal nos últimos 4 anos. A nossa essência alicerçada na Data - no conhecimento profundo das marcas, dos negócios e das audiências - conjuga-se com anos e anos de experiência prática na activação, gestão e optimização do ecossistema digital, permitindo atingir resultados hoje e construir marcas que sejam sólidas e líderes no futuro.





Com processos de trabalho que tiram o máximo partido da tecnologia, é possível criar soluções personalizadas, ágeis e escaláveis que permitem acelerar a transformação digital de cada marca, rentabilizar a procura existente e acelerar o crescimento de negócio – imediato e no futuro."





Recriada desde a sua base, a nova agência foi construída com o envolvimento de mais de 93 equipas locais – incluindo a equipa Portuguesa – que trabalharam juntas para garantir uma consistência global, permitindo em simultâneo um poder de adaptação às necessidades concretas de cada mercado localmente. Neste âmbito, a iProspect não é de todo a típica agência de performance focada exclusivamente nos resultados de curto prazo ou a clássica agência de Media "one size fits all". É antes uma agência capaz de se adaptar a qualquer cliente, independentemente dos seus objetivos, estágio de maturidade digital ou dimensão de negócio.





André Andrade, CEO Ibérico do grupo Dentsu, reforça "esta nova fase da iProspect vem cimentar o seu papel de liderança em Performance Marketing no mercado Português e a grande aposta do grupo Dentsu nas áreas de inovação, data e tecnologia. Actualmente, as marcas do grupo Dentsu trabalham de forma 100% integrada com equipas de especialistas que pensam os desafios de comunicação e de negócio das marcas de forma holística. Com soluções de Media eficazes para todas as fases do funil de comunicação e com a integração de estratégias de branding e soluções criativas feitas à medida, o grupo Dentsu oferece hoje uma resposta completa e flexível, adequada às necessidades de negócio de qualquer cliente no mercado."

A iProspect conta actualmente com mais de 30 especialistas nas principais áreas de Performance Marketing - Paid Search, Paid Social, Programmatic, Display Advertising, Afiliação, SEO & Content, Ecommerce e Data Intelligence - com vasta experiência na gestão de diversos clientes do grupo Dentsu, onde se incluem Danone, Grupo Central de Cervejas, El Corte Inglés, Vodafone, Federação Portuguesa de Futebol, Procter&Gamble, Bet.pt, Burger King, KIA, Cofidis, Leaseplan, Controlauto, entre outros.