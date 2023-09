iServices lança marca própria “iS”

A iServices oficializou o lançamento da Marca "iS" com um Cocktail, no Palácio de Seteais, em Sintra, para assinalar uma década de existência da sua marca de acessórios e gadgets. O evento contou com a presença de mais de uma centena de convidados e várias figuras públicas. A insígnia reforça desta forma a área de negócio associada aos seus artigos tecnológicos e impulsiona a expansão da sua marca própria no mercado internacional.





A iniciativa, inteiramente dedicada à marca de gadgets e acessórios tecnológicos da iServices, contou com uma retrospetiva do percurso da insígnia iS que conta já com 10 anos no mercado nacional. Foram várias as experiências, proporcionadas aos convidados, para a demonstração dos artigos que compõem o catálogo da iS, culminando numa exposição tecnológica com o cenário de fundo no histórico e sofisticado, Palácio de Seteais, em Sintra.

Durante o evento o Vânia Guerreiro, Diretora de Marca e Comunicação da iServices, salientou "A Marca iS – lê-se "YES" - e utiliza apenas as duas primeiras letras da insígnia iServices. Desta forma requer pouco espaço e permite ser gravada em todo o tipo de acessórios tecnológicos, tais como os cabos, os auriculares, os relógios, as braceletes e outros produtos onde se pretende que a insígnia apresente o branding de forma discreta e elegante."

A internacionalização da iServices tem permitido que a marca iS se esteja a expandir globalmente, lançando novos smartwatches, adaptadores de viagem, headphones e inúmeros gadgets inteligentes e inovadores. Atualmente, a marca própria iS já é uma referência no mercado e conta com mais de 2.400 produtos próprios: capas, cabos, colunas, adaptadores, películas, microfones, malas, mochilas, auscultadores, entre muitos outros, que refletem a sua inovação e crescimento constantes.

Nas palavras de Vânia Guerreiro, "a iS foi registada no INPI em 2013 e por isso, sentimos que era agora o momento para oficializar a primeira década de existência. Convidámos para este lançamento oficial todas as pessoas que estão diretamente ligadas à nossa história: Colaboradores, Parceiros, Fornecedores e ainda vários Jornalistas e Figuras Públicas que também são nossos Clientes. No filme The Time Machine (2002) a personagem interpretada pelo Jeremy Irons diz: "We all have our time machines. Some take us back, they're called memories. Some take us forward, they're called dreams." Este foi o mote do nosso primeiro evento. Com esta iniciativa oficial honrámos a já magnífica história da Marca iS, e de agora em diante iremos, seguramente, elevar e dignificar ainda mais o seu futuro." Afirma a responsável da marca.

Sobre a iServices