Já são conhecidos os vencedores da 4ª edição dos Heróis PME

A 4.ª edição dos Heróis PME, uma iniciativa da Yunit Consulting, consultora nacional especializada em pequenas e médias empresas, galardoou ForTeams Lab, Mendes Gonçalves, S.A. e Altronix como as PME que mais se destacaram nas categorias de Heróis PME - Geral, Factor S (Sustentabilidade) e Transformação Digital, respetivamente. A entrega de prémios realizou-se ontem, quarta-feira, na Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa.

Numa edição que bateu recordes, com cerca de 100 candidaturas e duas novas categorias, Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, enaltece "a inovação, a capacidade de adaptação e de superação presentes em todas as candidaturas. Foi uma enorme satisfação ficar a conhecer tantas histórias inspiradoras e vencedoras de empresas que se reinventaram para ultrapassar as dificuldades e seguir na rota do crescimento."

Na categoria Heróis PME - Geral, a vencedora foi a ForTeams Lab. Sediada em Vizela, começou por produzir etiquetas, evoluiu no setor têxtil e, fruto de uma real transformação que envolveu um rebranding, a criação de um departamento de Investigação, Desenvolvimento e Inovação e uma redefinição de estratégia no digital, transformou-se numa PME de referência europeia no merchandising desportivo, conhecida como o "Cristiano Ronaldo dos cachecóis". Pedro Santos, CEO da ForTeams Lab, mostra-se «orgulhoso na equipa. A nossa história é de resiliência, de paciência, de reinvenção e estamos muito agradecidos por este prémio e pelo reconhecimento.»

Nesta categoria, destacaram-se ainda a cadeia de ginásios Fitness UP, a produtora de sistemas de automatização Motorline Electrocelos, S.A., a consultora de desenvolvimento sustentável Sair da Casca e a tecnológica Yelco.

Em Sustentabilidade, a empresa portuguesa de molhos e temperos Mendes Gonçalves, S.A. arrecadou o troféu. Detentora da marca Paladin, com sede na Golegã, criou o projeto Vila Feliz Cidade em 2019, que pretende, numa perspetiva integrada, aliar a componente económica à responsabilidade social e ambiental, através da criação de um modelo de negócio regenerativo e resiliente que integra a comunidade em torno do ambiente e da educação. Para Carlos Gonçalves, Chief Executive Officer of Dream and Instability da Mendes Gonçalves, «é um projeto muito importante para aquilo que nós seremos no futuro, mais do que aquilo que nós fazemos com as nossas marcas é como vamos fazer, e vamos fazer com sustentabilidade.»

A Altronix, PME dedicada ao fabrico de etiquetas e rótulos e ao desenvolvimento de software, foi a vencedora na categoria Transformação Digital. Com sede na Trofa, a Altronix desenvolveu a Nicole, uma plataforma desenhada para gerir toda a informação da empresa desde gestão de clientes, gestão produtiva, logística, assistência técnica e demais processos. «Para nós representa que estamos no caminho certo, com uma plataforma que foi criada e desenvolvida internamente. Todos estamos envolvidos, consultamos e encontramos lá informação importante e temos dado sugestões para adaptar melhor a Nicole de forma a responder aos nossos clientes, que já é uma das nossas», afirma Sandra Rente, diretora de RH e Comunicação da Altronix.

Lançada em 2016, esta iniciativa da Yunit Consulting tem contribuído para divulgar e premiar as melhores histórias de inovação e resiliência, servindo como impulsionador de empresas à procura do apoio certo para potenciar os seus projetos.

A 4.ª edição dos Prémios Heróis PME contou com o apoio da VICTORIA Seguros, SoftFinança, Caixa Geral de Depósitos, SAGE, Grosvenor House of Investments, PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, OKsofás e Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

VENCEDORES:

Prémio Heróis PME - Geral

ForTeams Lab (Grande vencedor)

Sair da Casca

Yelco

Fitness UP

Motorline Electrocelos, S.A.

Prémio Factor S (Sustentabilidade)

Mendes Gonçalves, S.A.

Prémio Transformação Digital