JOM abre nova loja em Barcelos

Grupo empresarial português com mais de 20 anos de história, nascido pela mãos do empresário vimarenense Joaquim Oliveira Mendes, a JOM comercializa produtos para o lar, como móveis, sofás, colchões, electrodomésticos, decoração, têxteis e artigos de iluminação. Nas mais de duas dezenas de lojas físicas em território nacional e na operação online, a empresa faturou mais de 45 milhões de euros em 2019. A marca nacional tem produtos à venda que se ajustam a todos os gostos e carteiras, tendo como principal fornecedor a JOM Indústria, que produz mobiliário para ser comercializado nas lojas JOM.





A nova loja JOM Barcelos, localizada na Rua Dr. Aires Duarte, em Arcozelo, tem uma área próxima dos 3.000 metros quadrados, que se estende ao longo de dois pisos e parques de estacionamento coberto e exterior gratuitos para os clientes. Trata-se de uma loja moderna, de proximidade, e com disposição para que o cliente vivencie uma experiência de compra ímpar, percorrendo todo o espaço e conhecendo a variedade de artigos comercializados pela marca portuguesa.