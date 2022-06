KSB equipa novo hotel de luxo no Algarve

O resort de 5 estrelas, W Algarve, localizado na Praia da Galé, Albufeira (a menos de 50 km do Aeroporto Internacional de Faro), concluiu a sua construção e abriu portas no mês passado.





O hotel conta com 134 quartos e suítes e 83 apartamentos residenciais, com varandas espaçosas, vista para o mar e um design inspirado nas cores atlânticas, nas ondas do oceano e nas formas assimétricas que imitam as falésias da região O empreendimento turístico conta ainda com um spa, seis bares e restaurantes.





Indo ao encontro de uma promessa do surpreendente, do exclusivo e do novo em diferentes dimensões do estilo de vida de luxo, foram incorporados elementos de arte, música, design, bem-estar e moda na obra.





Os seus 134 quartos incluem dez suites "Wow", cada uma com dois andares e uma suite presidencial "Extreme Wow Suite" inspirada na cultura e nas aldeias piscatórias do Algarve, que tem o seu próprio terraço panorâmico e uma piscina infinita privada.





A KSB tem vindo a fornecer a este empreendimento luxuoso, desde 2019 até ao início deste ano, os seguintes materiais: 6 bombas circuladoras para retorno de AQS, Calio ThermS, do tipo rotor imerso. 15 Bombas circuladoras para os circuitos solar e caldeiras, Calio, do tipo rotor imerso. 1 hidropressor para abastecimento da rede de distribuição de água, e certificação para água potável ACS e WACS.





18 BombasAmarex (bomba submersível com impulsor do tipo vortex) para águas residuais domésticas, pluviais e de lavagem; 2 Mini-Compacta dupla com depósito de 150 Litros para águas residuais domésticas, para instalação junto do parque de estacionamento subterrâneo, por se tratar de um equipamento estanque e inodoro.





Por último, uma Central Supressora de Incêndios de acordo com as normas europeias, equipada com dois motores elétricos de 45 kW de eficiência IE3 e respetivo conjunto de provas.





A KSB é um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios, tendo inúmeras obras de referência em Portugal (Alqueva, Águas Portugal, EDP, Petrogal, Sonae, edifícios, hotéis, hospitais, etc).

Em 2021 o Grupo KSB (Alemanha) comemorou 150 anos de existência, um recorde difícil de igualar, e fabrica em Portugal 4 milhões de Euros por ano, também um recorde na sua área de actividade. A KSB Bombas e Válvulas SA está presente em Portugal há 50 anos.