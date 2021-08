KSB fornece 80 bombas para nova torre de 26 andares, em Lisboa

A KSB Bombas e Válvulas SA, ganhou recentemente a encomenda para fornecimento de cerca de 80 bombas e sistemas de bombagem, para equipar a nova icónica torre de apartamentos Infinity Tower, actualmente em construção, e com inauguração prevista em 2022.

A Infinity Tower é uma torre de apartamentos com 26 andares, localizada em Campolide e que oferecerá uma vista panorâmica sobre o parque de Monsanto, sobre a cidade de Lisboa e sobre o rio Tejo. Terá 195 apartamentos com estacionamento, com áreas entre os 50 e os 490 m2 e tipologias T0 a T6 Duplex.

Esta torre, com 80 metros de altura, que fazem dela um dos edifícios mais altos de Lisboa, propõe 3 conceitos diferentes de habitação num mesmo edifício (Nature, River & City Flats), e vai dispor de uma diversificada oferta de serviços e infraestruturas (piscina exterior e interior, Health Club, Gym, SPA, Padel court e serviços concierge).





A sua implantação em forma de trevo ramifica o núcleo central em três braços distendidos sobre a cidade, cada um com uma organização tipológica própria, resultante da hierarquização do sistema de vistas e exposição solar. De linhas modernas e elegantes, alguns terraços ajardinados pontuam a torre, humanizando-a.

Para esta icónica obra, a KSB vai fornecer uma enorme central de combate a incêndios (caudal de 123 m3/h a uma altura de 160 mca), uma igualmente grande central hidropressora para abastecimento de água (caudal de 180 m3/h a uma altura de 90 mca), 6 bombas de drenagem de esgotos e águas pluviais, do modelo Amarex, e 73 bombas para retorno da água quente sanitária, do modelo Calio-therm.

A KSB é um dos líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como cada vez mais relevante nos Edifícios, tendo inúmeras obras de referência em Portugal (Alqueva, Águas Portugal, EDP, Petrogal, Sonae, edifícios, hotéis, hospitais, etc).

Em 2021 o Grupo KSB (Alemanha) comemora 150 anos de existência, um recorde difícil de igualar, e fabrica em Portugal 4 milhões de Euros por ano, também um recorde na sua área de actividade. A KSB Bombas e Válvulas SA está presente em Portugal há 49 anos.