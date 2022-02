Lampreia de regresso: entre o amor incondicional e a sedução

Prato tradicional da região, onde o rio Nabão desde sempre proporcionou a sua existência sazonal, a lampreia é habitualmente procurada por um nicho de apreciadores fiéis, que não resistem à atração das suas características muito próprias de textura e sabor.





Mas o objetivo passa por cativar também novos amantes para esta iguaria, relevando o facto de ser um sabor alternativo para quebrar a rotina das relações com a mesa. E se mesmo assim houver renitência a experimentar coisas novas, há sempre forma de açucarar a sedução: é que a Mostra inclui doçaria, com a reconfortante lampreia de ovos, entre outras sugestões.





A XXIII Mostra da Lampreia decorre de 26 de fevereiro a 27 de março, aos fins-de-semana e dia 1 de março (feriado municipal), em 12 restaurantes e 8 pastelarias locais. A saber: Adhoc, Almourol, Bela Vista, Desafiart, O Infante, A Lúria, Marisqueira de Tomar, O Nabão, Ninho do Falcão, Picadeiro, Tasca O Perdigoto e Taverna d’Talha, no que se refere a restaurantes; sendo as doçarias Estrelas de Tomar, Pimpinela, Templária e os cinco estabelecimentos Tropical.





Os menus variam de espaço para espaço, conseguindo apresentar desde entradas (paté de lampreia ou tiborna de lampreia) a sopas (sopa de peixes do rio e sopa de lampreia) e pratos principais (onde, além dos tradicionais arroz de lampreia e lampreia à bordalesa, se pode ainda encontrar molhata, feijoada ou ensopado deste famoso ciclóstomo). Nas sobremesas, além da lampreia de ovos (nalguns casos acompanhada de fruta), há ainda pudim ou docinhos de lampreia.





Quanto às pastelarias, além da inevitável lampreia de ovos, apresentam outras delícias de inspiração conventual como as castanhas doces, bolos de cama ou beijinhos de lampreia.









Saiba aqui toda a informação: http://www.cm-tomar.pt/images/icagenda/files/mostra-da-lampreia-desdobravel-2022.pdf

E se ainda não é um amante incondicional, deixe-se seduzir pela novidade.