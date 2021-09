Leiribéria apresenta Novo SEAT Ibiza e Novo SEAT Arona através de Geocaching

A Leiribéria irá realizar nos próximos dias 18 e 19 de setembro a apresentação dos novos modelos da SEAT – Ibiza e Arona. Estes são modelos, já conhecidos da marca espanhola, surgem agora, em 2021, com um restyling, completamente renovados, exterior modernizado e interior redesenhado e na versão mais conectada de sempre.





Como já tem vindo a ser hábito por parte da Leiribéria, a apresentação destes novos modelos irá fugir ao convencional. A apresentação do Novo Ibiza e do Novo Arona irá realizar-se em formato "on road" através de um geocaching. Neste geocaching os participantes terão a oportunidade de percorrer as cidades de Leiria, Caldas da Rainha e Coimbra, respetivamente, ao volante dos novos modelos, Ibiza ou Arona, fazendo paragens em alguns sítios emblemáticos. No final poderão relaxar e saber mais, sobre a viatura em causa, na concessão, ao som de uma playlist bastante especial e ainda terão direito à oferta de um KIT #AllTheFun para que possam recordar-se sempre desta participação.





De ressalvar que o evento irá realizar-se dentro das normas de higiene e segurança a que a conjuntura do país obriga. Estará disponível uma equipa de higienização, na concessão, que irá desinfetar a viatura antes de um novo participante dar início ao percurso.