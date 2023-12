Local - o prazer de juntar todos à mesma mesa

O Local – Your Healthy Kitchen nasceu da vontade de sentar à mesa grupos de pessoas com diferentes opções alimentares. Com um conceito inclusivo e a missão de potenciar uma alimentação saudável, desde o primeiro dia que o Local aposta na qualidade e no valor nutricional dos ingredientes tornando-se assim na opção ideal para todos, seja qual for a sua dieta alimentar.





A preocupação de juntar o saudável ao saboroso de uma forma original e criativa bem como a procura de produtos locais deu origem a um conceito que apresenta pratos verdadeiramente irresistíveis primeiro ao olhar e depois ao palato. Uma verdadeira viagem sensorial que agrada a todos e que torna o Local o restaurante a que se regressa sempre com prazer e vontade de experimentar novas sabores!





A diversidade dos pratos é uma das características do Local a que os seus fãs já estão habituados. São exemplos os pratos sem trigo e lactose, com elevados níveis proteicos ou opções em que prevalecem os hidratos de carbono complexos para um boost de energia ideal para a prática desportiva. A oferta na categoria de Vegatariano e Plant Based é uma preocupação diária, com o objetivo de tornar a refeição não só num momento saudável, mas também delicioso.





Alguns dos best-sellers são os famosos Pokes, sendo o de Salmão o preferido. O delicioso Frango Teriyaki é também um dos mais requisitados e entre os pratos de peixes, o Atum Braseado com Legumes e Molho Chimichurri bate-se pelo primeiro lugar contra o Camarão no Wok.





No pódio dos pratos Vegetarianos e Plant Based encontram-se a Lasanha de Abóbora e os Ovos Quentes com Spaghetti Integral, verdadeiras delícias e imperdíveis para os amantes deste tipo de alimentação.





Todas as sobremesas do Local são isentas de trigo, lactose e açucares refinados e pensadas para serem a melhor forma de terminar uma refeição inesquecível. Quem já provou o Brownie com Pistachio e Bagas de Goji servido com Caramelo Salgado de Tahini sabe do que falamos…e porque não experimentar nesta época festiva a Tarte de Maça e Noz Pecã com Creme de Caju?





Todos os restaurantes Local, sejam o Cascais, Avenida, Santos ou Alvalade primam por um ambiente intimamente ligado à própria apresentação dos pratos, com uma decoração em tons quentes onde se realçam elementos naturais como madeiras e plantas, conjugados de uma forma simples e calorosa. Um Local acolhedor que convida a muitos regressos.





Com todas estas características, o Local é incontornavelmente a melhor opção para juntar nesta época festiva e à mesma mesa um grupo alargado de pessoas, com as mais variadas opções alimentares. O difícil vai ser escolher!





#makinghealthytastedelicious #eattherainbow #eatlocaleathealthy #eatlocalthinkglobal

Sobre o Local – Your Healthy Kitchen:

A marca Local – Your Healthy Kitchen nasceu em novembro de 2015 pela mão de Maria Gray com a abertura da primeira loja no Mercado da Vila de Cascais. Entre abril de 2016 e ____ o Local Chiado marcou presença no Palácio Chiado. Em 2018 o Local abriu dois novos espaços em Lisboa, um em Santos na Av 24 de julho e outro na Rua Rodrigues Sampaio (Avenida). Em fevereiro de 2020, abre o Local Alvalade. Com a missão de sentar à mesma mesa grupos de pessoas com diferentes opções alimentares, o Local provou ser um conceito de sucesso distinguindo-se meio cada vez mais exigente.