Mestrado Integrado em Medicina Veterinária na Egas Moniz

E o futuro começa já em setembro! É nessa altura, que abrirá o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. Um curso inovador e sem paralelo em Portugal. Totalmente lecionado em inglês: uma decisão estratégica tendo em vista a internacionalização do ciclo de estudos e a globalização dos estudantes, nomeadamente no acesso a formação pós-graduada.





Este curso de Medicina Veterinária da Egas Moniz pretende habilitar, capacitar e inspirar os estudantes e a sociedade em geral a alcançar um Mundo mais saudável, tanto para os animais, como para as pessoas e para o ambiente. É um curso onde o conceito de One Health assume uma importância basilar, pois é íntima a relação entre a Saúde Animal, a Saúde Humana e a Saúde Ambiental.





Esta interconectividade entre Homem, Animais e Ambiente, característica da One Health, baseada numa abordagem colaborativa, multissectorial e transdisciplinar da promoção, defesa e melhoria da Saúde, é um conceito que a Egas Moniz pretende maximizar no ensino e na investigação, contribuindo para uma visão atual e integrada da Saúde.

O Mestrado Integrado em Medicina Veterinária é um curso em que o Estudante assume um papel central na sua formação, sob estreita orientação tutorial baseada em Problem Based Learning e que lhe permite customizar o seu percurso de aprendizagem, usfruindo de um modelo curricular integrado inter e transdisciplinarmente.





Este curso privilegia o ensino prático e o bem-estar animal e valoriza o contacto tanto com situações reais, como o recurso a modelos e simuladores.

Finalmente, este é um curso em que a proposta pedagógica respeita tempos livres e valoriza o enriquecimento curricular em diferentes áreas, capacitando assim os futuros profissionais com competências e sensibilidades enriquecidas.





No seu percurso, os Estudantes usufruirão de dezenas de parcerias, tanto em áreas clínicas, como não clínicas, em que serão expostos a um ensino prático extramural de excelência. Os Estudantes terão também acesso a um Hospital Veterinário Universitário, onde terão, em contexto intramural, contacto direto e em circunstâncias reais com animais de companhia, exóticos e equinos. Serão também amplamente expostos a clínica de espécies pecuárias. Os Estudantes terão também à sua disposição diversos laboratórios de ensino, investigação, simulação e modelização, assim como todas as infraestruturas, equipamentos e materiais que garantem a excelência da sua formação e preparação para o mercado de trabalho global.





Estas estruturas, em fase de construção, interligarão este ciclo de estudos com a capacidade já instalada, projectando a vertente de ensino, de interação com a comunidade e de investigação através no One Health Research Center. Este novo edifício, com aproximadamente seis mil metros quadrados, apostará numa lógica de edifício inteligente, que colocará em prática uma Economia Circular, estando equipado com áreas dedicadas à investigação, ao ensino digital da área da saúde e à prestação de serviços à comunidade, com um Hospital Veterinário Universitário de última geração.





O Mestrado Integrado em Medicina Veterinária tem uma duração de 11 semestres/5 anos e meio.





A Egas Moniz, surge em 1998 a partir da cisão parcial da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU). Nessa época, fica titular do Instituto Superior de Ciências da Saúde – Sul (ISCS - Sul), fundado e em funcionamento desde 1987. Desde essa altura, tem vindo a desenvolver um projeto educativo autónomo de ciências e saúde, que levou à criação, em 1999, da Escola Superior de Saúde Egas Moniz (ESSEM) e à alteração da designação do ISCS – Sul para Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz (ISCSEM), em 2005. Em 2017 alterou novamente a sua designação para Instituto Universitário Egas Moniz (IUEM). A EGAS MONIZ e os seus dois estabelecimentos de ensino superior, o Instituto Universitário Egas Moniz (IUEM) e a Escola Superior de Saúde Egas Moniz (ESSEM) constituem uma referência no panorama do ensino da Saúde em Portugal.





A Egas Moniz possui um Campus Universitário com 6 hectares, 15.000m2 de área de implantação, mais 6.800m2 em fase de construção e mais de 2.500 alunos em ensino pré-graduado, o que nos torna numa das maiores universidades privadas, da área da saúde, no nosso país.