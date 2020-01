O campo em festa / Cozido à Portuguesa / Uma festa à moda antiga

"O Campo em Festa" é um evento organizado pela União de Freguesias de Anhões e Luzio, com apoio da Câmara Municipal de Monção, onde pode desfrutar de comida caseira e tradicional, música portuguesa variada, e atividades ao ar livre. Em perspetiva, a passagem de um fim de semana diferente num lugar de montanha. Para passar com a família e amigos.





Nestes dois dias, a organização disponibiliza uma carpa aquecida de 2000 metros quadrados com duas áreas especificas: uma para degustação do cozido à portuguesa com capacidade para mais de uma centena de mesas e outra com expositores destinados à venda de produtos locais e regionais.





Em termos de animação, o programa reserva momentos de forte apego à tradição rural com atuações de grupos de bombos, concertinas, gaitas, rusgas e charangas portuguesas e galegas. Presença de Pedro Cachadinha, conhecido cantador ao desafio, e espaço para os amantes da música popular darem asas à sua imaginação e puxarem pelo público.









O cozido à portuguesa será servido em travessa e prato de barro que, caso o visitante entenda, pode ser levado para casa como recordação ou ser devolvido à organização, sendo reembolsado. As reservas já estão abertas, podendo ser efetuadas no website www.ocampoemfesta.pt

Participação ativa da população de Anhões e Luzio





Ao evento "O Campo em Festa" está associada a iniciativa "Produzir em modo biológico", a qual conta com a intervenção ativa e participativa da comunidade de Anhões e Luzio no sentido de valorizar uma agricultura biológica e sustentável, proporcionando, aos visitantes do evento, uma alimentação saudável e nutritiva.





A iniciativa arrancou antes do verão quando a comunidade local juntou as mãos e começou a plantar vários campos de couve galega e batata, a produzir chouriças caseiras e a criar duas centenas de galinhas, dezenas de porcos e uma vaca barrosã em ambiente de liberdade com alimentação natural.





Os produtos produzidos ao longo de mais de meio ano pelos habitantes locais serão confecionados e degustados na primeira edição do certame "O Campo em festa", proporcionando aos amantes da gastronomia tradicional um Cozido à Portuguesa com genuínos sabores do campo.





Estes resultam do envolvimento e esforço dos homens e mulheres da União de Freguesias de Anhões e Luzio que, com total dedicação, estão a contribuir para um evento sustentável e saudável com uma mensagem muito clara para as próximas gerações: a preservação e valorização dos recursos naturais é um contributo essencial para uma alimentação equilibrada e para a defesa do planeta.





Mini agricultores – aprender a pôr as mãos na terra





Não é benéfico que as crianças comam alimentos pulverizados com produtos químicos, nem que as suas escolhas recaiam em alimentos com substancias e ingredientes pouco recomendáveis e, em alguns casos, prejudiciais à saúde e à promoção da sustentabilidade ambiental.





Além do acentuado envolvimento da comunidade local, "O Campo em Festa" é uma iniciativa direcionada às gerações mais novas, procurando passar-lhes uma mensagem positiva relativamente à alimentação biológica e sustentável, alertando-as para a negatividade dos produtos alimentares produzidos artificialmente.





Desta forma, com o apoio da autarquia monçanense, foi estabelecido um cronograma de visitas dos alunos do 1º CEB do concelho aos espaços intervencionados pela população das aldeias de Anhões e Luzio. As visitas iniciaram-se no dia 29 de novembro e terminam a 20 de janeiro, envolvendo cerca de 300 crianças.





Neste período, os mini agricultores aprendem a pôr as mãos na terra, colhendo vários conhecimentos e práticas da vida rural: criação de uma mini horta (aprender a semear, plantar e regar); dar de comer, cuidar e apanhar animais em fuga, desenvolver afinidades com as plantas e recolher resíduos para reciclagem.





O objetivo é que as crianças tenham uma relação saudável com os alimentos que comem, ouçam os conselhos dos mais velhos e fiquem com a sensação agradável que contribuíram para colocar comida na mesa. Por exemplo, no dia 10 de janeiro, sexta-feira, vão ajudar as senhoras da aldeia a "encherem chouriças".





PROGRAMA





Sábado, 25 de janeiro

10h30 Cerimónia oficial. Abertura da exposição de trabalhos "Mini Agricultores – Aprender a pôr as mãos na terra" 11h00 Grupo de Bombos "Os Toca a Bombar" 12h30 Almoço 14h00 Grupo de Bombos "Os Toca a Bombar" 15h00 Charanga Algazarra Boys 18h00 Rusga de Padroso (Arcos de Valdevez) 19h30 Jantar 20h00 Charanga "Vai de Baile" (Galiza) 21h30 Marotos da Concertina (Penafiel) 23h00 Charanga "Vai de Baile" (Galiza)





Domingo, 26 de janeiro

10h00 Abertura 10h30 Gaitas e Cantares da Portela 11h30 Eucaristia na Capela do Senhor do Bonfim 12h30 Almoço 14h00 Grupo de Concertinas "Os Magníficos" | Rusga de Loureda (Arcos de Valdevez) 15h00 Pedro Cachadinha 16h00 local livre para amantes da música popular (concertinas, bombos, gaitas, cantares ao desafio). Brinde da organização aos participantes.





Mais informações e reservas em: www.ocampoemfesta.pt