O coração bate mais forte no Local-Your Healthy Kitchen

O amor está no ar e o Local preparou um menu especial para ajudar a celebrar o dia mais romântico do ano: o Dia dos Namorados. Com pratos verdadeiramente irresistíveis, este é um menu criado a pensar para um momento especial e que vai fazer as delícias de todos os casais que não dispensam a qualidade dos ingredientes aliada a uma apresentação e a sabores de fazer bater mais forte todos os corações!





Para começar, os casais vão poder partilhar um delicioso e fresco Tártaro de Atum e um Dip à escolha. Seguem-se as propostas dos pratos que são variadas e passam por alguns dos best-sellers do Local, como o já famoso Poke de Salmão ou o Camarão com Arroz Preto. O sabor delicado do Pato Asiático marca também presença como uma das opções disponíveis, todas elas com uma ligação perfeita ao vinho selecionado para este menu, o Villa Lisa.





Todas as sobremesas do Local são isentas de trigo, lactose e açucares refinados e para este menu, o Brownie Valentine promete ser o toque final perfeito para adocicar o paladar dos românticos mais gulosos.





O menu do Dia dos Namorados estará disponível em todos os restaurantes Local e a reserva é aconselhada.





MENU ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS:

Para partilhar:

Dip à Escolha

Tártaro de Atum

Dois pratos à escolha:

Poke Salmão

Lentilhas Verdes com Legumes Assados e Harissa

Camarão com Arroz Preto

Prato Asiático

Sobremesa:

Brownies Valentine

Bebida:

1 Garrafa Vinho Villa Lisa (Tinto, Rosé ou Branco) – para duas pessoas

Preço por pessoa: 34€

Reservas limitadas