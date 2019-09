O INETE faz 30 anos

Enquanto escola profissional, o INETE – Instituto de Educação Técnica, do Grupo ENSINUS, detém como principal preocupação a qualidade do ensino prestado nas suas variadas áreas de atuação e especialização.Ao longo destes 30 anos, assinalados, amanhã, dia 27.09.2019, apresenta uma elevada taxa de conclusão bem como de prosseguimento de estudos a nível superior, mas fundamentalmente de empregabilidade.É neste sentido que o INETE vai mais longe, apostando numa formação profissional de qualidade, dirigida a ativos ou não ativos, e colocando a sua experiência ao serviço do aumento da qualificação de adultos.Este é um papel de destaque do INETE que, através de uma ampla oferta formativa (Formações Modulares Certificadas e Formação Empresas), garante um aumento das competências necessárias aos profissionais da atualidade.Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo exige-se uma sociedade com uma elevada capacidade de resposta que só pode ser dada através de uma formação qualificada. Desta forma, a formação oferecida pelo INETE tem sido estruturada tendo por base três eixos basilares: a necessidade, a qualidade e a relação de proximidade com os parceiros.Porque é a formação que está na génese de uma maior competência e competitividade, amanhã é dia de festa no INETE. As comemorações começam às 15h00 e a entrada é livre.A sessão de abertura está a cargo da Profª Dra. Teresa do Rosário Damásio, Administradora do Grupo ENSINUS, da Dra. Fernanda Torres, Diretora da Instituição, do Dr. Jorge Sarmento Morais, Chefe de Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Educação e do Dr. Francisco Neves, Delegado Regional de Educação de LVT.A sessão contará com um debate sobre o Futuro do Ensino Profissional, analisado pela Dra. Francisca Simões, Diretora do Departamento de Qualificações de Jovens, ANQEP e pelo Dr. José Luís Presa, Presidente da ANESPO, seguido de um painel constituído por alguns parceiros do INETE.O encerramento da Cerimónia será realizada pelo Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ensinus, Prof. Doutor Manuel de Almeida Damásio.