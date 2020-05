O poder da limpeza a vapor na redução do risco pandémico

A pandemia causada pela COVID-19 veio demonstrar a importância que a higiene preventiva tem no dia a dia, sobretudo em ambientes comerciais e industriais, onde as medidas de combate são ainda mais exigentes. A Kärcher conseguiu comprovar a eficácia do vapor na redução do risco pandémico através de testes independentes* e, por isso, acaba de reforçar a sua gama profissional de limpeza a vapor para dar resposta às atuais necessidades e desafios das empresas.É possível obter uma desinfeção eficaz de múltiplas superfícies usando a água e o poder das altas temperaturas. Ficou demonstrado que, durante uma limpeza de 30 segundos numa superfície dura, pode ser alcançada uma redução significativa de até 99,999% dos vírus envelopados*, incluindo o coronavírus**, devido à temperatura e pressão máxima do vapor.A limpeza a vapor é por isso uma resposta eficiente para a higiene em geral e por isso a marca reforçou a sua gama de máquinas a vapor profissionais e máquinas a vapor com aspiração para desinfeção, de acordo com a necessidade de cada sector de atividade, para ajudar as empresas garantir um ambiente mais higienizado, seguro e minimizar os riscos de transmissão quer entre colaboradores quer entre clientes.Além disso, as máquinas de limpeza a vapor são versáteis e permitem limpar multi superfícies como pisos, móveis, mesas, paredes, metais, cerâmicas, entre outros. O vapor emerge a uma temperatura que vai dos 100 °C aos 145°C e até uma pressão máxima de 8 bars. A aceleração é de cerca de 170 km/h e portanto, o vapor atinge todas as ranhuras ou dobras onde escovas ou panos convencionais dificilmente conseguem chegar. Os resultados atuais assumem que o Coronavírus já está inativado a 56 °C. Desta forma, até áreas de difícil acesso podem ser completamente limpas e desinfetadas.Por outro lado, está provado que num ambiente limpo regularmente o risco de transmissão de patógenos é minimizado consideravelmente. As superfícies deixam de ser um terreno fértil para germes, bactérias ou vírus. E mesmo em locais de difícil acesso, os patógenos são eliminados completamente.A gama profissional de máquinas de limpeza a vapor da Karcher foi testada e certificada pelo HACCP em como remove 99,999% dos vírus envelopados como SARS-CoV-2 e outros coronavírus, como MERS e SARS e vírus influenza, além de 99,999% de bactérias.**Entre os diversos equipamentos existentes destacam-se as lavadoras a vapor Kärcher SG 4/4 com um sistema de 2 depósitos pode ser permanentemente enchidos, permitindo um tempo de aquecimento rápido bem como um trabalho ininterrupto e a máquina a vapor com aspiração Kärcher SGV 8/5, que permite uma limpeza direcionada com a possibilidade de usar produtos químicos em caso de sujidade difícil e ainda dotada de um poderoso sistema de sucção. Porque para a Kärhcer a higiene é o mais importante.

