Operação “Doar sangue é doar vida”

No dia 1 de abril de 2022, a Earth Consulters mobilizou os seus colaboradores para doarem sangue.





Esta ação pretende ser mais um contributo para a chamada de atenção à comunidade da importância da dádiva regular de sangue como forma de tratar doentes e salvar vidas.



Desde novembro passado que Portugal está com dificuldade em repor os níveis satisfatórios de unidades de sangue para fazer face às necessidades. Dádivas de todos são bem-vindas, especialmente dos jovens a partir dos 18 anos. Cada doação pode salvar a vida de até quatro pessoas.





"Fomos DAR VIDA! Sangue do Nosso Sangue, um pouco de Nós que será a Vida para Alguém" sublinhou David Magalhães, CEO da Earth Consulters. Com esta ação a Earth Consulters reforça o apelo a todas as entidades e individualidades que contribuam também para esta causa.

Informações importantes para a dádiva de sangue



Quais as condições para dar sangue?

Ter entre 18 e 65 anos de idade (o limite para a primeira dádiva são 60 anos) e um peso mínimo de 50kg.

De quanto em quanto tempo posso dar sangue?

Os homens podem dar sangue de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses.

Quanto tempo demora a dádiva?

O processo de doação de sangue leva cerca de 30 minutos, aqui incluindo a inscrição, a consulta, a dádiva e a refeição final (a dádiva de sangue em si demora entre 5 e 7 minutos).

E a vacina para a Covid-19?

Os dadores que foram vacinados para a Covid-19 não estão impedidos de dar sangue nem têm qualquer período de suspensão.

Tive Covid-19. Qual o período de espera para poder dar sangue?

Quem esteve infetado com Covid-19 pode dar sangue ao 15º dia pós-sintomas.

Onde posso dar sangue?

-Hospitais públicos com serviços de recolha de sangue