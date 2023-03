Politécnico de Portalegre inaugura novo edifício da sua incubadora de empresas

O novo edifício da incubadora de base tecnológica do Politécnico de Portalegre foi inaugurado a 8 de março, pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.



Comunidade académica, forças vivas da região e entidades parceiras compareceram no Campus Politécnico, para conhecer as condições de excelência que são proporcionadas às empresas aqui incubadas e a aposta em equipamentos para investigação e desenvolvimento tecnológico.



Esgotada a capacidade física do projeto inicial da BioBIP, em funcionamento desde novembro de 2015, o Politécnico de Portalegre avançou para a nova fase do projeto: a BioBIP2TechTransfer.



O espaço agora inaugurado contempla novos equipamentos, mais espaços para incubação de empresas, laboratório de bioenergia, laboratório de multimédia e animação e laboratório de fabricação digital e robótica. O novo edifício tem cerca de 1500 m2 e resulta de um investimento de 3,3 milhões de euros, tendo contado com o apoio do Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.



Intervieram na sessão inaugural, a ministra da Coesão Territorial (Ana Abrunhosa), o presidente do Politécnico de Portalegre (Luís Loures), o presidente da CCDR Alentejo (António Ceia da Silva), o presidente da CIMAA – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (Hugo Hilário), o presidente da IBM Portugal (Ricardo Martinho) e o pró-presidente para o Empreendedorismo, Emprego e Valorização do Conhecimento (Artur Romão).



A ministra da Coesão Territorial enalteceu o labor do Politécnico de Portalegre e deixou uma palavra de "grande reconhecimento": "pelo empenho e trabalho desenvolvido por esta instituição, na investigação, na formação, nas parcerias com as empresas".



Com a sua capacidade agora mais do que duplicada, a BioBIP conta já com empresas instaladas no novo espaço. Em representação das entidades incubadas, o presidente do Conselho de Administração da IBM Portugal anunciou a meta de aqui ter 40 colaboradores, até ao final do ano, sendo que neste momento já são cerca de 20 os colaboradores do centro de inovação da Softinsa, subsidiária da IBM localizada nesta incubadora, com foco nas áreas da sustentabilidade, inteligência artificial e cloud híbrida.



O presidente do Politécnico de Portalegre constatou que este projeto tem mostrado a todos "o que se pode fazer pela região, com a região, sendo uma demonstração inequívoca do impacto e do compromisso que o Politécnico tem para com este território".



O dirigente anunciou a intenção do Politécnico em continuar a fazer crescer a incubadora. Tendo estabelecido o compromisso para o desenvolvimento da BioBIP3, há um ano e meio, aquando do lançamento da primeira pedra do edifício agora inaugurado, o prof. Luís Loures referiu já haver projeto e localização, esperando-se que possa ser atribuído apoio financeiro, para a sua concretização.