Quinta de Alcube lança vinhos de edição limitada para este Natal

A Quinta de Alcube é uma propriedade familiar inserida no Parque Natural da Serra da Arrábida que, pela sua envolvente paisagística e geográfica, proporciona um conjunto de experiências e de boas memórias para quem a visita.

Do século XV até ao século XXI, através dos tempos e da história, o solar de Alcube conta a história da quinta e do vale de Alcube tendo assistido à sua transformação até aos dias de hoje.

A originalidade da paisagem da Serra da Arrábida deve-se não só às suas características naturais, mas também à remota humanização destes espaços, que de uma maneira geral se foi desenvolvendo em harmonia com o ambiente natural.

O conjunto de acidentes de relevo que constituem a cadeia Arrábida inclui elevações como as Serras de S. Luís, Gaiteiros, S. Francisco e Louro, atingindo o mais elevado expoente com a Serra da Arrábida, de constituição calcária, local onde se verifica o contacto com o mar.

São duas as mais recentes novidades nos vinhos da Quinta de Alcube para este Natal.

Quinta de Alcube Grande Reserva 2016

A Quinta de Alcube juntou na produção deste vinho, a sua História, Arte e Natureza com um compromisso de excelência de um modo responsável e inspirador. Este Grande Reserva é o culminar de uma vida de trabalho e dedicação.





Feito com base nas castas Cabernet Sauvignon, Trincadeira, Syrah e Touriga Nacional, apresenta-se um vinho encorpado, com estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês, seguido de 8 meses de estágio em garrafa. Com um período máximo de guarda de 10 anos, este vinho torna-se o companheiro ideal para com pratos de carne estufada, caça, assados no forno, queijos fortes e foie gras.

O Quinta de Alcube Grande Reserva é uma edição limitada de:

- Quinta de Alcube Grande Reserva (0,75L): 1675 unidades. Conjunto: Vinho + Caixa Personalizada + Serigrafia de de autor assinada (Limitada a 600 unidades, existindo 2 serigrafias diferentes 300 de cada uma) + certificado de autenticidade. PVP: 38,50€

- Quinta de Alcube Grande Reserva (1,5L): 310 unidades. Conjunto: Vinho + Caixa Personalizada. PVP: 50€

Quinta de Alcube Reserva Particular 2016

Produzido de uvas seleccionadas das castas Cabernet Sauvignon, Syrah e Touriga Nacional, é o resultado de um trabalho rigoroso e de muita dedicação na Adega, e nas nossas vinhas com total respeito pela Natureza. Apresenta-se um vinho elegante e encorpado, que estagiou 12 meses em meias barricas de carvalho Americano e Francês e 8 meses em garrafa.

Com um período máximo de guarda de 7 anos, este vinho torna-se o companheiro ideal para pratos de carnes vermelhas, caça e queijos fortes.

O Quinta de Alcube Reserva Particular é uma edição limitada de:

- Quinta de Alcube Reserva Particular (0,75L): 3033 unidades. Conjunto: Vinho + Caixa Personalizada. PVP: 16,50€

- Quinta de Alcube Reserva Particular (1,5L): 150 unidades. Conjunto: Vinho + Caixa Personalizada. PVP: 28,50€

- Quinta de Alcube, 200 ha de Natureza em pleno Parque Natural da Arrábida.