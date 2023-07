Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa visita Campus Politécnico

O Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, realizou, esta quinta-feira, uma visita ao Campus Politécnico. A visita teve início na BioBIP, com a apresentação do Instituto Politécnico de Portalegre e dos principais projetos em curso nas áreas da Digitalização e Modernização Administrativa.

Durante a visita, o membro do Governo ficou a conhecer as empresas e os laboratórios que integram a BioBIP (LAAM, BioBIP FabLab e BioBIP Energia), cujos responsáveis apresentaram as suas principais valências.

Depois da Incubadora de Empresas, Mário Campolargo conheceu também as instalações da ESTG-IPPortalegre, onde esteve em contacto com cerca de 50 jovens de todo o país que participam na Academia CIS Digital Camp.

A visita ao distrito de Portalegre foi solicitada à Presidência do Instituto Politécnico de Portalegre, para que o Governo possa " tomar contacto com projetos (...) de elevado valor e exemplos de boas práticas de investigação, tais como a estrutura BioBIP – Bioenergy and Business Incubator of Portalegre."

Acompanharam o Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, o pró-presidente para o Empreendedorismo, Artur Romão, o administrador do Politécnico de Portalegre, José Manuel Gomes, o diretor da ESTG-IPPortalegre, Miguel Serafim, o coordenador do Valoriza, Paulo Brito, e também o provedor do Estudante, Albano Silva.