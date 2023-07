Após a despedida de Sir Elton John dos palcos, em Glastonbury, através de clássicos de grande sucesso, a imersiva THE ELTON JOHN EXPERIENCE convida-o a embarcar numa viagem pela trajetória de umas das mais icónicas lendas vivas da história da música. Encabeçado pelo vocalista Paul Maxwell, que conta, na sua carreira, com colaborações com renomados artistas, como George Benson, Lionel Richie, Seal, Simply Red, Michael Bolton e Gary Moore, entre outros, no projeto THE ELTON JOHN EXPERIENCE, o cantor alia as semelhanças tonais entre a sua voz e a de Elton John ao seu impressionante toque de piano, acompanhado por músicos dotados de uma grande sensibilidade musical.

O espetáculo, totalmente inspirado na Red Piano Las Vegas Tour, na digressão australiana e nos arranjos do Royal Opera House Concert, navega pela intemporalidade das canções de Sir Elton John e de Bernie Taupen, com a certeza de que os grandes hits se farão entoar.

Depois de tão aclamada ter sido pela Europa, a THE ELTON JOHN EXPERIENCE passa agora por Portugal, com concertos em Lisboa, no Sagres Campo Pequeno, a 3 de novembro, e no Porto, a 4 de novembro, na Super Bock Arena.