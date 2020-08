TRYP Lisboa Caparica Mar, o despertar na praia

Apenas a 20 minutos do centro de Lisboa e a 25 minutos do aeroporto, conta com 354 quartos, distribuídos por 7 pisos, equipados com ar condicionado e TV privada. O TRYP Lisboa Caparica Mar conta com uma piscina exterior, dois restaurantes, espaço lúdico para crianças – clube de Palmo e Meio, Roof top bar, 7 salas de conferência, equipadas com as mais recentes tecnologias de som e imagem. Pela sua localização e características, este é o hotel ideal para passar umas férias de sonho, para organizar as suas reuniões de trabalho, ou mesmo para realizar surpreendentes cerimónias, cocktails ou outros eventos.

Situada na orla costeira e em grande parte, resultado de um recuo do Oceano, a freguesia da Costa da Caparica ocupa uma área de 10,74 Km2, entre o mar e a escarpa. É a maior praia continua do país, com uma extensão de aproximadamente 25Km.

A paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica apresenta aspetos geológicos e geomorfológicos de grande interesse, não só do ponto de vista científico, mas também de beleza paisagística.





As belas formas de erosão que apresenta, as suas tonalidades e ravinas abundantes coroadas de vegetação constituem um invulgar pano de fundo a toda a linha de praia.