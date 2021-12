Um Castelo que é (ainda mais) mágico até 30 de dezembro

Até 30 de dezembro, o Castelo Mágico tem um programa muito diversificado recheado de experiências pensadas para todas as idades. É em Montemor-o-Velho que se desembrulham os melhores presentes do mundo: momentos inesquecíveis vividos em família e com os amigos.





Depois de, no ano passado, ter sido preparado um Natal 100% digital mas cheio de magia, este ano o Nico, a Infanta D. Teresa, o Fernão, o Abade, a lontra Morinha e o Pai Natal regressaram para proporcionar uma viagem inesquecível no maior parque de Natal da região Centro.





O Castelo Mágico, que este ano apresentou como novidade a realização de concertos acústicos, abriu a suas portas no dia dois de dezembro e tem feito as delícias do muito público que se diverte a valer com os espetáculos originais, na pista de gelo, no carrossel, nos insufláveis, no slide, no parque de arborismo, no mercadinho de Natal ou na viagem do comboio mágico entre o centro histórico até àquela que é, por estes dias, a casa do Nico e dos seus amigos.





A iniciativa volta a ser um EcoEvento - ERSUC, confirmando o compromisso de redução do impacto ambiental e promovendo a gestão adequada dos resíduos.





À semelhança das anteriores edições, o evento promovido pelo Município de Montemor-o-Velho e com a produção a cargo da MOT, conta com a parceria da CIM Região de Coimbra e do Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra que, este ano, para além das muito concorridas sessões do Hemispherium Viajante (planetário), tem patente, na Igreja de Santa Maria da Alcáçova, uma exposição sobre Leonardo Da Vinci que tem a particularidade de apresentar réplicas de algumas das máquinas saídas do génio criativo e que foram oferecidas pela IBM, em 1968, à Universidade de Coimbra (UC).





Até dia 30 de dezembro, com interrupção apenas nos dias 24 de 25 de dezembro, o Castelo Mágico vai continuar a fazer sonhar gerações e proporcionando, em segurança, uma viagem inesquecível ao sonho de Natal.





Esta é uma aventura para ser vivida em família ou com amigos, num castelo mágico e encantado onde existe neve que não derrete, tal como as memórias felizes que o Castelo Mágico ajuda a construir diariamente.