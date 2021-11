EMA avalia medicamento para tratar a Covid-19 da Pfizer para emitir recomendação

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) anunciou esta sexta-feira que está a avaliar o medicamento produzido pela Pfizer para tratar a Covid-19 para poder emitir uma recomendação às autoridades de saúde nacionais.

Em comunicado, a EMA adianta que já começou a analisar os dados do 'paxlovid', o medicamento desenvolvido pela farmacêutica norte-americana para o tratamento da doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

"O Comité dos Medicamentos de Uso Humano da EMA vai olhar para dados de um estudo de que compara o efeito do 'paxlovid' com os resultados de um tratamento 'placebo' em pacientes não hospitalizados com doença leve ou moderada que estejam em risco de progredir para doença grave", explica o regulador europeu.