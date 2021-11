Milhares protestam em Viena contra confinamento e vacinação obrigatória

Milhares de manifestantes juntaram-se este sábado em Viena para protestar contra o confinamento e a vacinação obrigatória anunciada na véspera pelo governo austríaco para tentar conter o agravamento da pandemia de Covid-19 no país.

A manifestação, que decorreu sob forte vigilância da polícia, foi organizada pelo partido de extrema-direita FPÖ, apesar de o seu líder, Herbert Kickl, não ter estado presente na iniciativa, uma vez que testou positivo para o coronavírus SARS-CoV-2.

Entre os manifestantes houve quem tivesse feito uma viagem de seis horas para contestar as medidas mais recentes do executivo, como Katarina Gierscher, que, em declarações à AFP, revelou ter vindo desde a província do Tirol para apelar à resistência dos cidadãos e protestar contra medidas que dividem a sociedade.