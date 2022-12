1.º Festival Authentica esta sexta-feira e no sábado em Braga com Kodaline, James Bay e Luísa Sonza

O festival Authentica decorre esta sexta-feira e sábado em Braga, com um cartaz que junta "grandes nomes internacionais", como Kodaline, James Bay, Luísa Sonza e De La Soul, e "consagrados artistas portugueses", entre os quais Dino d'Santiago e Jimmy P.

A primeira edição do festival, que decorre no Altice Fórum Braga, inclui mais de 30 atuações ao longo dos dois dias, que vão da pop ao rock, passando pelo indie, o hip-hop e a eletrónica.

O promotor Marco Polónio, da Malpevent, em declarações à agência Lusa, destacou do cartaz os "grandes nomes internacionais, como Kodaline, Rag'N'Bone Man, James Bay, Nothing But Thieves, Luisa Sonza, Becky Hill e os míticos De La Soul", "consagrados artistas portugueses, entre os quais Dino d'Santiago, Mundo Segundo & Sam The Kid, Jimmy P e ProfJam", e também artistas espanhóis, como Mala Rodriguez e Rels B.

Os artistas irão distribuir-se por quatro palcos, espalhados pelo recinto que tem o Altice Fórum Braga como estrutura principal e inclui "infraestruturas complementares".

"Há uma tenda montada no estacionamento, onde haverá quatro concertos por dia, no palco Urban. E uma outra tenda onde há 'street food'", explicou Marco Polónio à Lusa.

No Fórum Braga estarão instalados o palco Authentica ("o palco principal"), o palco Auditorium ("dedicado a bandas emergentes") e o Dance Room ("só para música eletrónica").

De acordo com o promotor, "a circulação entre o Altice Fórum Braga e as tendas é feita por túneis, para que o público não tenha problemas em apanhar chuva".

No recinto haverá também uma zona de 'street art', onde ao longo do festival estarão a ser executadas obras de três artistas portugueses: Steven Marques, Ricardo Cruz aka SUNNY e Bruno Guedes.

Segundo Marco Polónio, as obras serão depois leiloadas, e o valor arrecadado será entregue a uma instituição de solidariedade local, cujo nome será divulgado durante o festival.

O recinto do Authentica, com capacidade para 18 mil pessoas, abre às 16:30 e encerra à 01:30 do dia seguinte.

O objetivo da promotora Malpevent é "ter um festival anual sempre em Braga, sempre nesta altura do ano, e que, a curto prazo, seja considerado um dos maiores festivais de inverno da Europa".

A edição de estreia do Authentica esteve marcada para novembro do ano passado, também no Altice Forum Braga, mas acabou por ser adiada para este ano, por ter sido exigida pela Direção-Geral da Saúde (DGS) testagem à covid-19, nas 24 horas anteriores, a todos os participantes, mesmo os já vacinados e que possuíssem o respetivo certificado.