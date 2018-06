Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

120 mil foram a festival abençoado pela chuva

Parque da Cidade do Porto recebeu 30 mil festivaleiros em cada dia e Fatboy Slim encheu os Aliados.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

Festival molhado, festival abençoado. O NOS Primavera Sound deste ano recebeu 30 mil pessoas em cada um dos três dias, no Parque da Cidade, Porto, e outros tantos viram Fatboy Slim nos Aliados, na quarta-feira. Um número de espectadores significativo, tendo em conta a chuva persistente que caiu nos últimos dias.



"Com chuva ou sem ela, somos sempre abençoados pelo público, que não desiste e não deixou de vir por causa dos contratempos", disse Inês Capelo, da comunicação do festival - que terminou esta madrugada, com o cabeça de cartaz Nick Cave, ao lado dos The Bad Seeds.



Os 120 mil festivaleiros, vindos de mais de 60 países, assistiram às atuações marcantes de Lorde, à explosão das estrelas do hip hop como A$AP Rocky ou Tyler, The Creator e à viagem eletrónica de Jamie xx.



A última noite, ontem, foi preenchida pela autêntica viagem ao infinito com The War on Drugs, os circuitos eletrónicos de Nils Frahm e o inconformado Arca.



Terminado o NOS Primavera Sound 2018, a organização já prepara o festival do próximo ano, que decorrerá entre 6 e 8 de junho.



"Ficámos satisfeitos com as alterações que fizemos este ano, com zonas que permitiram maior movimentação das pessoas e mais conforto. Quanto a propostas de bandas, estão ainda numa fase embrionária", referiu ao CM Inês Capelo.



Certo é que está garantido um "cartaz ecléctico e diversificado", com aposta vanguardista "nos géneros musicais do futuro".