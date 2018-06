Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sol atrai festivaleiros ao Primavera Sound

Bom tempo permitiu aproveitar o Parque da Cidade, que contou na sexta-feira com mais público do que na quinta.

Por José Eduardo Cação | 01:30

Ao contrário do primeiro dia, a chuva deu esta sexta-feira lugar ao sol no NOS Primavera Sound, o que permitiu aos milhares de pessoas que se deslocaram ao Parque da Cidade do Porto, para o segundo dia do festival, usufruírem daquela que é uma das imagens de marca do evento: o bom tempo e o contacto com a natureza.



Depois da cantora Lorde dar um concerto que deixou os fãs em êxtase, na quinta-feira à noite, a atuação do rapper norte-americano A$AP Rocky, cabeça de cartaz de ontem, não desiludiu os inúmeros fãs que aguardaram pelo artista.



Mas antes, durante a tarde, o sol que apareceu de surpresa permitiu que todos os festivaleiros, que começaram a chegar logo depois da abertura de portas, fossem aproveitanto o relvado do parque enquanto assistiam ao concerto dos britânicos Idles. "É a primeira vez que participamos no festival e até agora estamos a adorar. O cartaz é variado, o ambiente é bom, e hoje até dá para bronzear" contou ao CM, Joel Santos, de Viseu. Mas o público nortenho não é o único a marcar presença neste festival da Invicta. " Viemos de Lisboa de propósito para ver Tyler, The Creator, e hoje queremos ver Yellow Days e A$AP Rocky. O facto de este festival ser realizado no meio do parque é algo muito original. É mais bonito", defendeu a festivaleira Marta Correia.



A edição deste ano do Primavera Sound termina hoje, com a atuação de Nick Cave and the Bad Seeds, um concerto que já está esgotado há vários dias.