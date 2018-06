Primavera Sound arranca no Porto com Lorde, Father John Misty e Jamie XX

Festival conta com três dias de música.

Por Lusa | 06:10

O festival Primavera Sound arranca esta quinta-feira, no Parque da Cidade, no Porto, com destaque para a neozelandesa Lorde, cabeça de cartaz do primeiro de três dias de música, além de concertos de Father John Misty ou Jamie XX.

A cantora neozelandesa está em Portugal para apresentar "Melodrama" (2017), o segundo álbum da carreira da jovem de 21 anos, depois do sucesso obtido com "Pure Cocaine", disco lançado em 2013, que incluía o êxito "Royals".

O dia começa com os portugueses Fogo Fogo, pelas 17:30, à mesma hora que atuam, no Palco Super Bock, os Foreign Poetry, projeto do inglês Danny Geffin e do austríaco Moritz Kerschbaumer, que se estreiam no Primavera Sound depois de editarem o disco "Grace and Error on the Edge of Now", gravado em Lisboa.