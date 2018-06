Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NOS Primavera Sound espera bater recorde

Festival começa esta quinta-feira e dura até sábado.

Por José Eduardo Cação | 01:30

Arranca esta quinta-feira mais uma edição do NOS Primavera Sound. Até ao próximo sábado, o Parque da Cidade do Porto vai, mais uma vez, ser a capital da música do norte.



O passe geral e os bilhetes diários para o último dia já estão esgotados. A STCP e a Metro do Porto já garantiram transportes durante toda a noite, até ao recinto, durante os três dias do festival.



"Esperamos crescer em todos os sentidos, inclusive no número de espectadores do ano passado", contou ao CM fonte da organização do festival, que no ano passado alcançou 90 mil espectadores.



Do cartaz fazem parte nomes como Lorde - que atua já esta quinta-feira -, A$ap Rocky, Jamie xx e Nick Cave, ele que é um dos artistas mais esperados.



A avenida dos Aliados foi o palco para o ‘aquecimento’ do festival, com a atuação de entrada gratuita do DJ britânico Fatboy Slim, ontem à noite.