Época dos festivais de verão está a chegar

NOS Primavera Sound, Rock in Rio e EDP Beach Party arrancam no Porto e em Lisboa.

Por Sónia Dias | 01:30

A época dos grandes festivais arranca na próxima quinta-feira, dia 7, no Parque da Cidade do Porto, com mais uma edição do NOS Primavera Sound. Na noite anterior, o DJ Fatboy Slim atua na avenida dos Aliados, num concerto gratuito que serve de aperitivo para o grande evento que decorre até sábado, dia 9.



Nick Cave and the Bad Seeds, Lorde, A$ap Rocky, The War On Drugs, Jamie xx e Father John Misty lideram o cartaz. Os passes estão esgotados, mas ainda restam bilhetes diários (60 euros).



Muse, Bruno Mars, The Chemical Brothers e Katy Perry são os cabeças de cartaz do Rock in Rio Lisboa, que regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 23, 24, 29 e 30 deste mês. O segundo dia do evento está esgotado, sendo que os ingressos para os restantes dias custam 69 euros.



Dia 29, a festa da música eletrónica volta a invadir a praia do Aterro Norte, em Matosinhos, com Valentino Khan, Sam Feldt e Timmy Trumpet como cabeças de cartaz. A 10ª edição do festival prolonga-se até sábado, dia 30, com Steve Aoki a encerrar o evento, pelo qual deverão passar cerca de 60 mil pessoas.



Os ingressos diários custam 20 euros e os de dois dias 30 euros (já estão esgotados os bilhetes VIP e o acesso ao campismo).



PORMENORES

Serralves em Festa

Arranca hoje, no Porto, a 15ª edição do Serralves em Festa, que este ano se realiza sob o lema ‘Transpor fronteiras’. Desta vez, o evento conta com um espetáculo da companhia francesa de circo contemporâneo Inextremiste, cuja performance inclui um balão de ar quente.



Mirandela Music Fest

Nos próximos dias 8 e 9 realiza- -se mais uma edição do Mirandela Music Fest, no Parque da Ribeira de Carvalhais de Mirandela. Dyanamic Duo (Stikup & DJ Cruzfader), Stereossauro (Beatbombers) e Fernando Daniel são cabeças de cartaz.