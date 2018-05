Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Serralves em Festa invade céus da Invicta

Um dos destaques vai para um espetáculo de circo com ‘fuga’ num balão de ar quente.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

O Serralves em Festa volta à cidade do Porto, nos dias 1, 2 e 3 de junho, para aquela que é a 15.ª edição do evento. Vão ser 50 horas consecutivas de espetáculos gratuitos, dentro e fora do recinto da instituição, sendo que, este ano, até o céu da cidade Invicta vai ser invadido.



"É sempre complicado escolher uma experiência de todas que vamos ter, mas posso falar do espetáculo de uma companhia francesa contemporânea [de circo], em que quatro malucos fogem de um hospital psiquiátrico num balão de ar quente. É caso para dizer que, nesta edição, Serralves vai chegar aos céus", contou João Ribas, diretor do Museu de Serralves.



Este ano, o tema do evento é ‘Transpor fronteiras’. Outro dos destaques desta edição passa pelas várias atuações sob a alçada do projeto ‘A Carnatic Paradigm/The Algebra of Listening’, do artista musical britânico Mark Fell, nas quais se vai poder assistir a concertos da violinista indiana Nandini Muthuswamy, do compositor e violoncelista italiano Sandro Mussida, tal como o grupo de percussão Drumming.



"A nossa ideia de transpor fronteiras não é só em termos geográficos, mas de aproximação de públicos com a criação contemporânea e das artes", concluiu.



SAIBA MAIS

2004

Foi neste ano que teve inicio o Serralves em Festa. O evento gratuito que já vai na 15ª edição é considerado um dos maiores festivais do Porto que cada vez tem mais adesão.



Marcelo volta a Serralves

Tal como aconteceu em 2016, este ano o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa vai estar no2º dia do certame.



Mais locais de festa

Além do recinto de Serralves, o evento vai realizar-se na baixa do Porto, marginal de Matosinhos e no aeroporto.