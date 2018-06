Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva não trava festa do Primavera Sound

Milhares de pessoas marcaram presença no primeiro dia do festival no Parque da Cidade.

Por José Eduardo Cação | 01:30

Apesar da ameaça de chuva não fazer justiça ao nome do festival, foram milhares os que esta quinta-feira à tarde aguardaram pela abertura das portas do NOS Primavera Sound que, até sábado, vai levar a música ao Parque da Cidade do Porto. O 'aquecimento' começou na noite de quarta-feira (muitos assistiram ao concerto gratuito do DJ Fatboy Slim, na avenida dos Aliados) mas só ontem a festa começou oficialmente.



"A chuva não atrapalha nada. Fazemos a festa na mesma", contou ao CM João Máximo, um dos milhares de festivaleiros que esgotaram o passe geral para os três dias do evento. "É o meu primeiro festival e quero muito ver Father John Misty e Tyler the Creator. O bilhete foi uma prenda da minha namorada", disse João Rocha, de Guimarães.



A realização do festival de música alternativa - que se estima dar um retorno de 15 milhões à cidade - continua a ser vista com muito bons olhos pelos portuenses. "Além do bom ambiente, acaba por dinamizar a cidade", disse Simão Carvalho, que vive bem perto do recinto.



A cantora neozelandesa Lorde era o nome mais aguardado da noite de ontem e correspondeu com um concerto que fez vibrar os fãs. Waxahatchee, Rhye e Jamie xx, a fechar, também encheram o palco principal.