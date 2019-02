Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filme "Parque Mayer" lidera nomeações aos prémios da Academia Portuguesa de Cinema

Os nomeados nas 23 categorias dos Prémios Sophia 2019 foram anunciados esta quarta-feira.

Por Lusa | 19:49

O filme "Parque Mayer" lidera as nomeações aos prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema, com 15 indicações, incluindo nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador e nas quatro de representação, foi esta quarta-feira anunciado.



Os nomeados nas 23 categorias dos Prémios Sophia 2019 foram anunciados esta quarta-feira, ao final da tarde, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa. "Parque Mayer" é o filme mais nomeado, com 15 indicações, seguido de "Pedro e Inês", com dez, e de "Cabaret Maxime", "Soldado Milhões" e "Raiva", com nove cada um.



Na categoria de Melhor Filme, "Parque Mayer", um filme de época sobre o teatro de revista e o Estado Novo, compete com "Cabaret Maxime", um policial vagamente inspirado na história do Cabaret Maxime, "Raiva", uma adaptação ao cinema do romance "Seara de Vento", de Manuel da Fonseca, e "Soldado Milhões", sobre o soldado português Aníbal Milhais, que combateu na Primeira Guerra Mundial.



"Parque Mayer" valeu a António-Pedro Vasconcelos, uma nomeação na categoria de Melhor Realizador, na qual compete com António Ferreira ("Pedro e Inês"), Bruno de Almeida ("Cabaret Maxime") e Sérgio Tréfaut ("Raiva").



A 11.ª longa-metragem de António-Pedro Vasconcelos faz o pleno nas categorias de representação com Daniela Melchior (Melhor Atriz Principal), Francisco Froes (Melhor Ator Principal), Alexandra Lencastre e Carla Maciel (Melhor Atriz Secundária) e Miguel Guilherme (Melhor Ator Secundário).



Disputam ainda a categoria de Melhor Atriz Principal: Ana Padrão ("Cabaret Maxime"), Isabel Ruth ("Raiva") e Joana de Verona ("Pedro e Inês").



Na categoria de Melhor Ator Principal estão ainda nomeados Adriano Carvalho ("Vazante", filme da realizadora brasileira Daniela Thomas), Diogo Amaral ("Pedro e Inês") e Hugo Bentes ("Raiva").



Pelo prémio de Melhor Atriz Secundária competem ainda Ana Bustorff ("Ruth") e Beatriz Batarda ("Colo") e, pelo de Melhor Ator Secundário, Adriano Luz ("Raiva"), Cristóvão Campos ("Pedro e Inês") e Dmitry Bogomolov ("Carga").



"Correspondências", de Rita Azevedo Gomes, "Doutores Palhaços", de Hélder Faria e Bernardo Lopes, "Luz Obscura", de Susana Sousa Dias, e "Labirinto da Saudade", de Miguel Gonçalves Mendes, estão na corrida pelo prémio de Melhor Documentário em Longa-Metragem.



Além dos nomeados nas 23 categorias, foram também anunciados os nomes dos dois homenageados do Prémio Carreira 2019 - os atores Lia Gama e Pedro Éfe -- e entregues os Prémios de Melhor Cartaz de Cinema e, pela primeira vez, o Prémio Técnico.



O Prémio de Melhor Cartaz foi atribuído ao designer Firdaus Mustapa, pelo cartaz do filme "Carga", tendo sido ainda entregues prémios aos segundo e terceiro lugares, respetivamente para o cartaz de "O Labirinto da Saudade" (Ana Rita Contente) e "O Caderno Negro" (Catarina Sampaio).



O 're-recording mixer' Nuno Fonseca, recebeu o Prémio Técnico, que lhe foi atribuído pela Direção da Academia Portuguesa de Cinema "por unanimidade, reconhecendo-lhe génio e criatividade, na técnica que desenvolveu para aplicar conceitos de computação gráfica ao som através de software de áudio 3D".



A 7.ª cerimónia de entrega dos Prémios Sophia 2019 está marcada para 24 de março no Casino Estoril, Cascais.