DJ e produtor português Holly atua este ano no festival Coachella

O DJ e produtor português Holly atua na edição deste ano do festival Coachella, que decorre em abril em Indio, no estado norte-americano da Califórnia, que tem como cabeças de cartaz Childish Gambino, Tame Impala e Ariana Grande.



Holly (Miguel Oliveira), de 24 anos, faz parte do cartaz do Do LaB, palco do festival dedicado às sonoridades eletrónicas, de acordo com informação disponível no 'site' oficial do Choachella.



O DJ e produtor das Caldas da Rainha, atualmente a residir nos Estados Unidos, tem sido bem-sucedido fora de Portugal com atuações um pouco por todo o mundo.



O festival Coachella decorre em dois fins-de-semana -- de 12 a 14 de abril e entre 19 e 21 do mesmo mês. Holly atua no segundo fim-de-semana.



Em setembro de 2017, foi um dos vencedores dos Goldie Awards, prémios criados pelo DJ e produtor canadiano A-Track e, em março do ano passado, atuou no South by Southwest (SXSW), festival dedicado ao mercado da música, cinema e tecnologias digitais.