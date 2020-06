Aristides de Sousa Mendes salvou a vida a Salvador Dalí

Mais de meia centena de artistas foram salvos do nazismo por Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordéus em 1940, que emitiu vistos a milhares de pessoas em fuga, revela a investigadora Ana Cristina Luz.



‘A Lista de Aristides de Sousa Mendes’, agora publicado em livro, conta a história dos fugitivos que receberam um visto do cônsul para viajarem até Portugal, seguindo depois para outros países, onde prosseguiram as suas carreiras. O pintor catalão Salvador Dalí e a mulher, Gala, o ator norte-americano Robert Montgomery, o pianista polaco Witold Malcuzynski e a escritora francesa Tereska Torrès são alguns dos que constam da lista.

