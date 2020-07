Festival do fado anima Alfama em outubro

O festival de fado Santa Casa Alfama vai realizar-se a 2 e 3 de outubro, no bairro histórico de Alfama, em Lisboa, respeitando "as regras da Direção-Geral da Saúde" contra a Covid-19, anunciou esta terça-feira a organização do evento. Mariza, a celebrar 20 anos de carreira, e Gisela João são as cabeças de cartaz. Pelos nove palcos previstos para o festival vão passar cerca de 40 fadistas.Em ano do centenário do nascimento de Amália Rodrigues (1920-1999), a fadista será uma figura central. "Todos os fadistas vão interpretar pelo menos um tema do repertório de Amália", adiantou Luís Montez, promotor do evento, referindo-se ao espetáculo ‘Celebrar Amália 100 Anos Depois’, com a direção musical de Jorge Fernando, que acompanhou a diva e que reúne vozes do fado e além do fado. Rui Veloso, Katia Guerreiro, Diogo Piçarra, Marco Rodrigues, Sara Correia e André Amaro, além do próprio Jorge Fernando são alguns dos nomes que farão parte desta iniciativa. Também haverá espaço para a exposição ‘Bem-vinda sejas, Amália’, que vai estar no Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, com fotografias e outros documentos inéditos sobre a artista, revelou Vicente Rodrigues, presidente da Fundação Amália Rodrigues, que organiza a mostra.O Santa Casa Alfama, patrocinado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, receberá apenas metade dos espectadores do ano passado (teve um total de 11,7 mil), e terá um novo palco, no átrio do Museu Militar.