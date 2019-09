Ana Moura é estrela de festival em Alfama

Numa das ruas típicas de Alfama há um azulejo antigo, fixado na fachada de um dos prédios, e à vista de quem passa, cujas palavras falam precisamente do passado e do presente da canção de Lisboa que esta sexta-feira e sábado se encontram, de mãos dadas, em mais uma edição do Santa Casa Alfama: "Quando o fado era cantado/pelas tabernas de Alfama/ Ninguém diria que o fado/ viria a ter tanta fama".Esta sexta-feira e sábado, é o fado tradicional, mas também o fado que soube ‘sair de casa’ e fazer novos amigos, que vai estar em evidência no mais típico bairro da cidade.Por aqui, o fado vai fazer-se ouvir por toda a parte, das escadarias às igrejas, das coletividades ao terminal de cruzeiros. Os concertos têm lugar em onze palcos distintos, todos eles com diferentes propostas. Esta sexta-feira, o grande destaque vai para Ana Moura, que encerra a noite no palco principal.Antes disso, contudo, há outros motivos de interesse. Especial atenção merece o concerto ‘Um Fado ao Pôr do Sol’, de Ângelo Freire e Banda de Música da Força Aérea, e ‘Clube de Fado’, com Ana Maria Alves, Carlos Leitão, Cristina Madeira, Maria Emília e Sandra Correia.Na Igreja de São Miguel ouve-se ‘Até Deus Gosta de Fado’, com José Gonçalez e os convidados José Cid e Maria da Nazaré. Já na Igreja de Santo Estevão tem lugar o espetáculo ‘O Fado Subiu ao Céu’, com Adriana Paquete, Francisco Moreira, Pedro Ferreira e Soraia Correia.Este sábado, no palco principal, há fado com Ricardo Ribeiro, Katia Guerreiro e tributo a Amália Rodrigues, com Tânia Oleiro, Diamantina e Gonçalo Salgueiro. Destaque para o concerto surpresa de Gisela João (só revelado no dia).Destaques: Ana Moura, Marco Rodrigues com Marisa Liz, Tiago Pais Dias (Amor Electro) e Sara Correia, Rodrigo Costa Félix, Cláudia Picado, Lenita Gentil, Pedro Moutinho, Beatriz Silva, Inês Pereira, Jorge Silva, José Manuel Rodrigues e Gilberto Silva, entre muitos outros.Destaques: Ricardo Ribeiro, Katia Guerreiro,Marco Oliveira, Isabelinha, Ana Sofia Varela, Miguel Ramos, Ada de Castro, António Rocha, Waldemar Bastos, Bruno Chaveiro e Gisela João, entre outros.