Duetos-surpresa no cartaz do Avante!

Este ano, o Avante! decidiu apostar num cartaz diferente. Por isso, desafiou uma dúzia de artistas a convidarem outros para atuarem com eles. O resultado são vários duetos improváveis que prometem surpreender na 45ª edição da festa do Partido Comunista Português, que decorre de 3 a 5 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal. Entre eles estão Tim e Teresa Salgueiro; Paulo de Carvalho e a filha, Mafalda Sacchetti e Marco Rodrigues; HMB e Lena d’Água; Manel Cruz e Aldina Duarte; Brigada Victor Jara e Zeca Medeiros; A Garota NÃO e Ohmonizciente, e muitos outros."Para abranger mais pessoas, a Festa do Avante! teve a ideia de sugerir a cada artista que convidasse outros artistas à sua escolha para entrarem no todo ou em parte da respetiva atuação", disse a organização do evento.A este cartaz juntam-se ainda concertos de Budda Power Blues & Maria João, Duarte, Linda Martini, Pedro Jóia, Project Ciro, Teresinha Landeiro e Violet, bem como uma homenagem ao músico angolano Waldemar Bastos (1954-2020), que conta com a colaboração de Aline Frazão, Sara Tavares, Mick Trovoada, Karyna Gomes e Toty Sa’Med.A entrada para os três dias custa 27 euros.