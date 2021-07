Literatura vs. Cinema: Sagas ganham nova vida nos ecrãs

A entrada no século XXI coincidiu com um ‘abanão’ no cinema que ainda perdura: logo em 2001 estrearam com poucas semanas de diferença os capítulos iniciais de duas sagas literárias do género fantástico, que acabaram por impor um modelo popular e muito lucrativo. O primeiro a chegar foi ‘Harry Potter a Pedra Filosofal’, adaptação da obra de J.K. Rowling, e logo depois ‘O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel’, dirigido por Peter Jackson a partir da trilogia de culto de J.R.R. Tolkien.O sucesso comercial e de crítica foi tão grande que, desde então, os grandes estúdios multiplicam-se em apostas de novas versões dispendiosas de coleções literárias, que também ganham novo fulgor nas vendas à boleia da adaptação em filme.Se as sagas de ‘Harry Potter’ (sete livros transformados em oito filmes) e ‘O Senhor dos Anéis’ são exemplos claros de êxito, houve outras séries a saírem-se bem quando transpostas para os ecrãs. Com um olhar virado para o público juvenil, ‘Os Jogos da Fome’, de Suzanne Collins, ‘Crepúsculo’, de Stephenie Meyer, ou o mais clássico ‘As Crónicas de Narnia’, de C. S. Lewis, também vingaram.