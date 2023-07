Carlão, Cuca Roseta e Tony Carreira animam Festival da Sardinha em Portimão

A melhor sardinha assada no pão e nomes da música portuguesa como Carlão, Cuca Roseta e Tony Carreira voltam a ser os ingredientes do Festival da Sardinha de Portimão, cuja 27.ª edição decorre entre terça-feira e domingo.

Entre 01 e 06 de agosto, a zona ribeirinha daquela cidade do distrito de Faro recebe "um dos maiores eventos gastronómicos do Algarve", realça a organização, a cargo da Câmara de Portimão, depois de no ano passado ter batido "todos os máximos de afluência", com 110 mil entradas, refere a autarquia em comunicado.

A sardinha assada, a 'rainha' da festa, poderá ser degustada num dos cinco pavilhões montados no recinto, assegurados por coletividades e associações desportivas e culturais do concelho, ou nos sete restaurantes da zona que aderem ao evento.

O festival voltará a ser marcado pela animação musical, com quatro palcos distribuídos pela zona ribeirinha. No palco principal, os espetáculos estão marcados para as 22:00, com as atuações de Carlão (01 de agosto), Áurea (02), André Sardet (03), Virgul (04), Cuca Roseta (05) e Tony Carreira (06).

Além da componente gastronómica e da animação musical, o festival conta com dezenas de expositores com propostas que vão dos bolos e licores regionais até aos petiscos alternativos à sardinha assada, sem esquecer os bordados, ourivesaria, bijuteria, artigos têxteis, calçado e velas artesanais, entre outras.

O início do 27.º Festival da Sardinha, na terça-feira, a partir das 17:00, fica também marcado pela recriação histórica da tradicional descarga de sardinhas, que, até há quatro décadas, era uma atividade característica da zona ribeirinha de Portimão e que se perdeu quando o porto de pesca transitou para a margem oposta do rio Arade.

Associações locais e voluntários dinamizarão a reconstituição deste ano, com trajes, dizeres e meios de transporte da época.

De entrada livre, as portas do festival abrem diariamente às 18:00 e encerram às 24:00.