Expofacic em Cantanhede a partir de 28 de julho com 120 espetáculo

A 30ª edição da Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede (Expofacic), que vai realizar-se entre 28 de julho e 07 de agosto, contará com um total de 120 espetáculos nos sete palcos da feira do certame.

"Vão decorrer na Expofacic cerca de 120 espetáculos, que envolvem mais de 500 artistas e técnicos para que esses espetáculos aconteçam", disse esta quarta-feira, na visita de avaliação técnica da Expofacic, o presidente da empresa municipal de Cantanhede Inova, Idalécio Oliveira.

O evento, que conta com 650 espaços de exposição, 500 expositores e 47 tasquinhas, (43 para associações locais, quatro para restaurantes), ocupa uma área de 95.500 metros quadrados, no centro da cidade de Cantanhede, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus.

A área onde se localizam as tasquinhas está "bastante maior" do que nas últimas edições, fruto das obras que foram efetuadas naquele local, permitindo, agora, uma "segurança acrescida às pessoas que se aglomeram junto às tasquinhas nas horas das refeições", realçou, Idalécio Oliveira.

A 30ª edição da Expofacic dispõe de 18 parques de estacionamento no exterior, ou seja, "mais dois dos que tínhamos em 2019", adiantou.

"A nossa preocupação este ano foi que os espaços fossem mais abertos, mais arejados, com segurança", frisou, por seu lado, a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

O recinto está preparado para receber cerca de 48 mil pessoas por dia, por isso, vão ser prestadas nove mil horas de segurança.

Neste momento, de acordo com a organização, as montagens decorrem "a bom ritmo" dentro do que estava previsto.

O evento conta uma exposição de motas clássicas, na zona do mercado municipal, uma tenda com cerca de 400 metros quadrados para espécies exóticas, um espaço ligado ao mundo aquático, com 200 metros quadrados, e ainda 1.500 metros quadrados para a exposição 'Gigantes da idade do gelo'.

A exposição no exterior divide-se em três espécies: domésticos de produção, os selvagens e as aves.

Uma das novidades na edição deste ano é o jardim botânico, no exterior, uma área que inclui "espécies vegetais de vários biótipos diferentes. Vamos ter demonstrações, 'workshops'", notou Cátia Vieira, membro da organização da feira.

Os 11 dias da Expofacic, contam com a atuação de artistas nacionais e internacionais, na cidade de Cantanhede (distrito de Coimbra).

O cartaz do palco principal terá atuações de ZZoilo Aragão (que atuam 28 de julho), Dino d'Santiago e Carlão (29 de julho), José Cid (30 de julho) e Tony Carreira (31 julho).

Já no mês de agosto atuarão Piruka e Jimmy P. (dia 01 de agosto), Gipsy Kings e Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, com o seu espetáculo (02 de agosto), e Marisa, no dia seguinte (03 de agosto).

Mc Pedrinho e Mary N (dia 04 de agosto), Chico da Tina e Profijam (05 de agosto) e Gavin James e Kura (06 de agosto) integram o cartaz dos dias seguintes. No último dia, 07 de agosto, sobem ao palco os Xutos e Pontapés.

"Será uma das maiores edições de sempre, senão a maior", acredita o presidente da empresa municipal Inova, Idalécio Oliveira.

Aos jornalistas no final da visita a presidente do Município de Cantanhede realçou que para os mais novos, que visitem pela primeira vez a feira, será "a primeira vez de muitas vezes" que a visitam.

A autarca disse ainda que, considerando que há "muita gente" que marca férias nesta altura para poder visitar o certame, acredita que vai haver "uma grande adesão" à feira.

O evento conta com quatro entradas com bilheteira, sete palcos, distribuídos pelo recinto, e com seis linhas de autocarros com percursos diários, ligando Cantanhede a Coimbra, à Figueira da Foz, às praias da Tocha, de Mira e da Barra (Aveiro) e a Oliveira do Bairro.