Amadora BD recupera clássicos e divulga novidades

A 34.ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada Amadora BD arranca esta quinta-feira, subordinado ao tema ‘Clássicos Intemporais’, mas com a missão de divulgar também os novos autores. Para Catarina Valente, diretora do evento, o objetivo é alcançar um compromisso entre “mostrar banda desenhada clássica e as obras mais recentes, para que seja dedicado a todas as gerações de leitores”. Serão ainda assinaladas várias efemérides, como os 45 anos do gato Garfield, os 60 anos de A Turma da Mônica e os 85 anos do Super-Homem.









Este ano, o Amadora BD volta a ocupar os terrenos do antigo Ski Skate Park da Amadora, onde estará o núcleo central de exposições, a área comercial e de lançamentos, além da zona de ‘gaming’. Haverá ainda exposições na Galeria Municipal Artur Bual e na Bedeteca da Amadora. O espaço comercial vai acolher 14 editoras, precisamente o mesmo número que esteve presente em 2022, mas, segundo a organização, ficaram vários projetos editoriais de fora, o que evidencia um aumento deste segmento de mercado no nosso país. Organizado pela Câmara da Amadora, o certame termina dia 29 e espera 15 a 20 mil visitantes.

Bob McLeod, Mick Gray, Mauricio de Sousa, Émile Bravo, Miguel Mendonça, Chloé Cruchaudet, Jorge Coelho estão entre os convidados desta edição.





PRÉMIOS







exposições





Além do núcleo central, o programa inclui exposições de Marta Teives e André Letria (Galeria Artur Bual), e outra sobre os 75 anos

de Tex Willer (bedeteca).





O Amadora BD vai atribuir prémios aos melhores livros publicados em Portugal nos últimos meses. Vencedores serão anuncia- dos no dia 22.