"A Forma da Água" triunfa em serão dominado pelo poder das mulheres

Fantasia romântica ganhou quatro Óscares, incluindo os de Melhor Filme e de Melhor Realizador para Guillermo Del Toro.

Por Rui Pedro Vieira | 01:30

A Academia de Hollywood rendeu-se às mulheres, à América Latina e a uma fantasia romântica entre uma muda e uma criatura anfíbia. A obra ‘A Forma da Água’ foi a vencedora do serão de domingo, em Los Angeles, conquistando quatro Óscares, incluindo os dois principais: o de Melhor Filme e de Melhor Realizador para Guillermo Del Toro. O mexicano começou por sublinhar, no discurso de agradecimento, que é "um imigrante".



Entre os outros distinguidos na gala do Dolby Theatre estiveram ‘Dunkirk’, que recebeu três Óscares técnicos, e ‘Três Cartazes à Beira da Estrada’, que venceu nas categorias de Melhor Atriz (Frances McDormand) e Melhor Ator Secundário (Sam Rockwell). Já Gary Oldman, pela interpretação de Winston Churchill em ‘A Hora Mais Negra’, foi considerado Melhor Ator e Allison Janney, com o filme ‘Eu, Tonya’, Melhor Atriz Secundária.



Numa cerimónia atenta às questões que dominam os bastidores de Hollywood, o apresentador Jimmy Kimmel falou, no arranque, do produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio sexual por várias mulheres: "Se conseguirmos trabalhar juntos para acabar com o assédio sexual no local de trabalho, as mulheres só terão de lidar com o assédio o tempo todo em todos os outros lugares aonde vão", ironizou o anfitrião.



Já sobre a necessidade de a indústria do cinema procurar mais igualdade entre homens e mulheres, Jimmy Kimmel voltou a recorrer ao humor, brincando com a temática do principal vencedor, o filme ‘A Forma da Água’: "Os homens falharam à grande, e as mulheres tiveram de começar a namorar com peixes", disse na abertura.



A América Latina também esteve em destaque nesta edição dos Óscares: além de o realizador mexicano Guillermo Del Toro ter triunfado, também a animação ‘Coco’, que se passa no país que faz fronteira a Sul com os EUA, venceu nesta categoria e na de Melhor Canção, com o tema latino ‘Remember Me’. Por fim, a estatueta dourada de Melhor Filme em Língua Estrangeira foi para o Chile com ‘Uma Mulher Fantástica’.



Prémio roubado durante a gala

Foi um momento que as câmaras de filmar da 90ª cerimónia dos Óscares não captaram: um homem, que estava a assistir à gala no Dolby Theatre, conseguiu, por alguns instantes, furtar a estatueta dourada de Melhor Atriz que Frances McDormand recebeu pelo seu papel em ‘Três Cartazes à Beira da Estrada’. O incidente deu-se nos bastidores e foi um fotógrafo quem conseguiu recuperar o prémio. Já o autor do furto acabou por ser detido, mesmo depois de McDormand pedir para o suspeito ser deixado em paz.



A estrela, de 60 anos, que venceu o seu segundo Óscar (depois de ‘Fargo’, em 1996), fez um dos discursos mais aplaudidos da noite. Começou por colocar o galardão no chão e referir: "Preparem-se porque tenho algumas coisas a dizer." Depois, além dos habituais agradecimentos, fez um apelo para que as mulheres nomeadas que estivessem na plateia se levantassem. E pediu à veterana Meryl Streep para ser a primeira e dar o exemplo às restantes. A seguir, Frances McDormand, emocionada, acrescentou: "Olhem à volta, olhem, senhoras e senhores. Todos nós temos histórias para contar e projetos que precisamos que recebam financiamento".



Comédia ‘Lady Bird’ e ‘The Post’ saíram de mãos a abanar

Dos nove filmes nomeados para o prémio principal houve dois que saíram da cerimónia sem qualquer estatueta dourada. Trata-se de ‘Lady Bird’, que concorria para cinco Óscares e que estreia na quinta-feira, e ‘The Post’, indicado para dois.



Disney volta a vencer na animação e na música com ‘Coco’

Os estúdios da Pixar (da Disney) levaram, de novo, a melhor na animação. ‘Coco’ venceu o Óscar na categoria e ainda na de Melhor Canção (com ‘Remember Me’). Já a banda sonora premiada foi a de ‘A Forma da Água’, de Alexandre Desplat.



Jodie Foster magoada diz com humor que foi agredida por Streep

Vencedora de dois Óscares, Jodie Foster entregou um prémio de muletas, após se lesionar enquanto praticava esqui. A atriz, em palco, contou no entanto outra versão, que fez rir a plateia: "Foi a [Meryl] Streep! Fez-me como no ‘Eu, Tonya’."



Transexual chilena brilha no palco e leva Óscar para casa

A atriz e cantora Daniela Vega foi a primeira transexual a subir ao palco de uma cerimónia dos Óscares. A chilena viu ainda a obra que protagoniza, ‘Uma Rapariga Fantástica’. ser distinguida com o prémio de Melhor Filme em Língua Estrangeira.



PORMENORES

Sem erros nos prémios

Ao contrário do ano passado, a 90ª edição não teve enganos na hora do anúncio dos vencedores. O realizador Guillermo Del Toro quis ver o envelope do prémio de Melhor Filme, entregue por Warren Beatty e Faye Dunaway, antes de aceitar a distinção por ‘A Forma da Água’.



Rol de atrizes na gala

A Academia quis mostrar-se ao lado das mulheres e escolheu quase só atrizes para entregarem os principais prémios. Jane Fonda, Helen Mirren, Jodie Foster, Jennifer Lawrence, Sandra Bullock ou Nicole Kidman foram algumas das escolhidas.



Trio fala de igualdade

As atrizes Ashley Judd, Annabella Sciorra e Salma Hayek, que foram das primeiras a denunciar o assédio sexual do produtor Harvey Weinstein, discursaram juntas em palco em prol do movimento ‘Time’s Up’. "Este ano muitas falaram a sua verdade. A viagem ainda é longa", disse Annabella Sciorra.