'A Herdade' de Tiago Guedes chega às salas de cinema esta semana

A estreia acontece na quinta-feira, em 70 salas do País, mas a antestreia, no Cinema Medeia Monumental, Lisboa, no sábado, foi de arromba, a merecer a comparência do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da Ministra da Cultura, Graça Fonseca.‘A Herdade’, filme com que o realizador Tiago Guedes arrebatou um Prémio Bisato d’Oro no Festival de Veneza e que logo a seguir foi aplaudido no Festival de Toronto, no Canadá, conta a história de uma família de latifundiários alentejanos, desde os anos 40 até aos dias de hoje.Em Veneza, a obra produzida por Paulo Branco e protagonizada por Sandra Faleiro e Albano Jerónimo foi comparada a ‘Novecento’, de Bertolucci, e Tiago Guedes disse aoque espera que o prémio atraia a atenção do público. "O que qualquer realizador quer é que os seus filmes sejam vistos pelo maior número possível de espectadores."