A homenagem de Spike Lee a Kobe Bryant na passadeira vermelha dos Óscares

Spike Lee, diretor de 'BlacKkKlansman: O Infiltrado', chegou este domingo à passadeira vermelha dos Óscares com uma mensagem na sua indumentária.



Lee usou um fato roxo com pormenores em amarelo e com o número 24 em destaque para homenagear Kobe Bryant, antiga estrela de basquete que morreu num acidente de helicóptero, juntamente com a filha, no dia 26 de janeiro de 2020.





O fato representa as cores dos Los Angeles Lakers, clube no qual Bryant fez carreira, e o número "24" representa o número que era envergado pelo jogador durante os seus jogos.Devido à importância de Bryant, esta edição de Óscares conta com uma homenagem à estrela de NBA.