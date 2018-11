A música de Maria Guinot calou-se aos 73 anos

Cantora e compositora estava retirada da vida artística desde 2010. Brilhou no Festival da Eurivisão, em 1984.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Inesquecível: Maria Guinot sentada ao piano, a cantar com a sua voz marcante e a postura de quem tinha muito para dizer. A cantora e compositora que venceu o Festival RTP da Canção em 1984, com o tema ‘Silêncio e Tanta Gente’, morreu este sábado, aos 73 anos. Retirada da vida artística desde 2010, após ter sofrido o terceiro Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixa discografia notável, que começou a gravar em 1968, com 23 anos, e da qual se destacam temas como ‘Homenagem às Mães da Praça de Maio’ (que evoca os desaparecidos durante a ditadura militar na Argentina) e ‘Saudação a José Afonso’.





Este último tema foi recusado pelo júri do Festival da Canção de 1986. Era a terceira vez que a artista tentava a participação no concurso, após ter ficado em terceiro lugar em 1981, com ‘Um Adeus, Um Recomeço’, e de ter vencido o evento, em 84.

Nascida em Lisboa a 20 de junho de 1945, Maria Adelaide Fernandes Guinot Moreno iniciou a sua formação musical clássica com cinco anos. A canção atraiu-a, sobretudo o modelo dos baladeiros que então emergia, mas destacou-se também como mulher de causas. Integrou, por exemplo, o movimento pela despenalização do aborto e condenou a política de não admissão de mulheres em bancos privados portugueses.

O velório da artista realiza-se hoje a partir das 17h00 na Igreja da Parede, em Cascais, e as cerimónias fúnebres estão marcadas para as 10h45 de segunda- -feira, seguindo depois o funeral para o cemitério de Barcarena.



Qualidade merece elogios e distinções



‘Silêncio e Tanta Gente’ ficou em 11º lugar na Eurovisão, mas o júri elogiou a qualidade da canção. Em 2011, a artista recebeu Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores.