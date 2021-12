Com a aproximação do final do ano, o mundo da música começa a agitar-se com as edições que aí vêm.









A começar pelas senhoras, Christina Aguilera prepara um dos discos mais esperados de 2022, ‘Fuerza’, e sobre ele já se sabe que será gravado em espanhol e terá colaborações inesperadas. O exemplo parece ser seguido por Jennifer Lopez, que ultima um disco em castelhano, ‘Por Primeira Vez’. Também a brasileira Anitta promete regresso com ‘Girl From Rio’.

Quanto aos homens, Eddie Vedder lança ‘Earthling’ (apontado já para fevereiro), Travis Scott edita o quarto disco da carreira, ‘Utopia’; Craig David quebra o silêncio de quatro anos com ‘22’; Jack White lançará não um, mas dois discos, e Liam Gallagher coloca no mercado ‘C’mon You Know’ (apontado para maio). Por cá, Frankie Chavez edita novo disco a solo e o segundo com o projeto Miramar.





Quanto às bandas, os White Lies lançam em fevereiro ‘As I Try Not To Fall Apart’ no mesmo mês em que os Korn levam às lojas ‘Requiem’. Também já se sabe que os Rammstein vão voltar. Os Placebo prometem disco para março; os Swedish House Mafia editam em abril ‘Paradise Again’, (primeiro disco em dez anos) e os Foals, embora ainda sem data, também já garantiram novo material. A isto há a juntar a enorme expectativa gerada em torno do que serão os novos álbuns de The Cure, Rage Against The Machine e A-Ha. Por cá, os Linda Martini editam o novo ‘Errôr’, logo em fevereiro.