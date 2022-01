Depois de dois adiamentos ditados pela pandemia (em 2020 e 2021), a ‘Ópera Spectacular’, um tributo aos Queen (banda liderada por Freddie Mercury, que morreu em 1991) em canto lírico, está agora agendado para 15 e 29 de maio, nos Coliseus de Lisboa e do Porto, respetivamente.









Com elenco e produção nacionais, o espetáculo ‘casa’ a irreverência, a liberdade e as inesquecíveis canções dos Queen - para muitos uma das melhores bandas de todos os tempos - com o canto lírico, estilo que era muito acarinhado pelo próprio Freddie Mercury.

“ Este projeto teve o seu início em 2018, com características que o definem muito para além de um concerto clássico. A grandiosidade, o glamour com imagem muito cuidada, a criatividade e a dinâmica em palco, numa abordagem que promove múltiplas fusões musicais e vocais. É um concerto arrebatador e atrativo por si só, quer na escolha de repertório, quer na força sonora e vocal”, explica ao CM a soprano Yolanda Soares, que assina também a direção artística. No palco vão estar seis cantores líricos (Patrycja Gabrel, Inês Madeira, Bruno Almeida, Diogo Oliveira e Bruno Correia, além de Yolanda Soares) acompanhados pela Banda Sinfónica da PSP e o Coro Infantil Vozes do Atlântico.





Além disso, vai haver “uma grande surpresa na abertura, que envolve o nosso património e a nossa história de forma absolutamente brilhante”, afirma a soprano, que garante não ter sido difícil adaptar a sua forma de cantar ao rock. “Sou da geração X. A geração pós-25 de Abril. Da liberdade de expressão, dos anos de 1980. Os Queen refletem também essa liberdade, o arrojo e essa vontade de quebrar conceitos preestabelecidos” , frisa. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.