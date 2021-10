Se aquando da estreia de ‘Bohemian Rhapsody’ (2018), sobre Freddie Mercury, o realizador Bryan Singer justificava que o filme não mostrava o lado mais decadente do artista, porque esse não tinha muito interesse, está agora aí um novo filme-documentário que promete, precisamente, revelar tudo sobre os últimos cinco anos da vida do mítico ex-vocalista da banda Queen.













Intitulado ‘Freddie Mercury: The Final Act’, o documentário, que estreia já em novembro, na BBC, passa em revista os anos mais dolorosos da vida do artista, explorando também vários eventos, desde o espetáculo final de Mercury, à sua morte em novembro de 1991, em Londres, por complicações relacionadas com a SIDA, ou ao concerto de tributo em 20 de abril de 1992 no Estádio de Wembley, na capital britânica.

O documentário conta com entrevistas de Brian May e Roger Taylor, bem como com a irmã de Freddie, Kashmira Bulsara, entre outros.